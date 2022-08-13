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Питерец.ру » Спорт » 5-й тур чемпионата РПЛ начался с нулевой ничьей «Факела» и «Урала»

5-й тур чемпионата РПЛ начался с нулевой ничьей «Факела» и «Урала»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
youtube.com
Воронежский «Факел» никак не может победить, а «Урал» перестал проигрывать.

«Урал» после серии поражений на старте отказался от услуг Игоря Шалимова, и новым главным тренером екатеринбуржцев в статусе «исполняющего обязанности» стал Евгений Аверьянов.

Игра дебютанта РПЛ «Факела» пока всем нравится, но команда Александра Василенко (на фото) ещё не испытала радости победы в этом чемпионате России. «Питерец.ру» обратил внимание, что календарь на старте был сложным и у «Факела», и у «Урала», что во многом оправдывает эти команды.

Очный матч воронежской и уральской команд, открывший очередной тур, получился бескомпромиссным, но без забитых голов. Уровень накала страстей подтверждает хотя бы тот факт, что на 58-й минуте главный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга показал жёлтые карточки сразу трём футболистам – Аппаеву и Божину (оба – «Факел») и Подберёзкину («Урал»). Всего в ходе встречи Безбородов 11 раз извлекал «горчичник» из кармана, однако обошлось без удалений.

Итоговой нулевой ничьей конечно больше доволен «Урал», которому удалось прервать полосу неудач.

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