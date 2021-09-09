Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге

Игорь Шумилин – один из наиболее известных российских болельщиков. Он посетил акцию на Ждановском мосту в Санкт-Петербурге, приуроченную к открытию музея истории футбола Петрограда, Ленинграда и Петербурга. Ранее с соответствующей инициативой выступил общественник Руслан Гайсин.

Шумилин пообещал передать в музей настоящий раритет - красно-белый шарф «Зенита». Он выступил с поддержкой инициативы Гайсина и обещал приложить максимум усилий для скорейшего открытия музея на «Петровском». Планируется, что посетители музея смогут узнать богатейшую историю клубов города.

Сам Гайсин подчеркивает, что для всех любителей «Зенита» и петербургского футбола в целом стадион «Петровский» (или «Петрович», как его называют) является местом особенным. Именно здесь в 2007 году было завоевано чемпионство, на этом стадионе команда одерживала победы над наиболее принципиальными соперниками (тем же московским «Спартаком»). В конце концов, именно на этом стадионе начинался триумфальный путь за победой в Кубке УЕФА. Помимо этого, было проведено множество запоминающихся матчей и завоевано немало титулов и трофеев. Это и делает «Петровский» особым местом для любого болельщика.