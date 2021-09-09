ента новостей

15:22
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге
09:30
Наведут ли порядок в петербургском Избиркоме?
08:56
Бюджет пополнился за счет налогов
08:20
Они перешли на «дистанционку»
22:38
Из-за запрета ФИФА Малком и Клаудиньо не сыграют за «Зенит» в ближайших матчах
10:30
Яйца для арабов
09:47
От техосмотра откажутся?
08:56
Уехать на маршрутке – чудо!
00:16
Смолов забил победный гол в ворота Мальты, но счёт скромный – всего лишь 2:0
14:43
Аферисты оставили без денег пенсионерку из Выборга
14:31
Мошенники оставили без денег пенсионерк из Соснового Бора
13:33
Декоративные рыбы, амфибии и земноводное улетели из Санкт-Петербурга
09:52
Симптомы коронавируса
08:38
Много ли мы платим за ЖКХ?
07:56
Лавров о формировании личности
23:31
«Адмирал» буквально утонул в игре против СКА, проиграв с разницей в 7 шайб
19:22
Любовь Казарновская и Фабио Мастранджело представят плейлист из любимой музыки Достоевского в Петербургской филармонии
15:04
Военно-историческое мероприятие «Бой Колобанова»
15:00
«Фонд Доноров» выпустил фирменный гематоген
14:08
Выставка Марата Тажибаева «Переплетение»
14:05
Выставка «Поиск. Дом»
14:02
Выставка «Невидимые линии»
13:59
Камерный оркестр «Карелия» выступит в поддержку доноров
13:53
В Ленобласти пьяная женщина порезала мужчину и молодого парня
10:14
В Петербурге мужчина поджег дверь в администрацию Московского района
10:05
В Петербурге десятилетний мальчик выпал из окна
10:02
Обманывают под видом сотрудников полиции
09:41
Просто ходи – и будет все хорошо
09:18
Кто отвечает за безопасность в школах?
23:41
Кагарлицкий забросил первую шайбу за «Ак Барс», Шипачёв снова сделал дубль
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге

Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Самый известный российский футбольный болельщик пообещал помочь с открытием музея истории футбола в Петербурге

Игорь Шумилин – один из наиболее известных российских болельщиков. Он посетил акцию на Ждановском мосту в Санкт-Петербурге, приуроченную к открытию музея истории футбола Петрограда, Ленинграда и Петербурга. Ранее с соответствующей инициативой выступил общественник Руслан Гайсин.

Шумилин пообещал передать в музей настоящий раритет - красно-белый шарф «Зенита». Он выступил с поддержкой инициативы Гайсина и обещал приложить максимум усилий для скорейшего открытия музея на «Петровском». Планируется, что посетители музея смогут узнать богатейшую историю клубов города.

Сам Гайсин подчеркивает, что для всех любителей «Зенита» и петербургского футбола в целом стадион «Петровский» (или «Петрович», как его называют) является местом особенным. Именно здесь в 2007 году было завоевано чемпионство, на этом стадионе команда одерживала победы над наиболее принципиальными соперниками (тем же московским «Спартаком»). В конце концов, именно на этом стадионе начинался триумфальный путь за победой в Кубке УЕФА. Помимо этого, было проведено множество запоминающихся матчей и завоевано немало титулов и трофеев. Это и делает «Петровский» особым местом для любого болельщика.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-06-2021, 18:53
Игорь Шумилин выступил организатором детского футбольного турнира в Колпино
9-06-2016, 08:30
В Петербурге будет расширен музей Федора Достоевского
10-09-2015, 08:49
Проект музея Бродского приостановлен
23-05-2015, 08:13
«Полторы комнаты» музея Бродского ждут открытия
8-12-2020, 16:11
Музей истории пивоварения в Санкт-Петербурге откроется на новой площадке
8-01-2017, 14:22
Музей истории фотографии открывает двери

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
333
1-09-2021, 13:36
В Ленобласти грузовик переехал 6-летнего мальчика
0
327
1-09-2021, 13:31
В Петербурге таксист сбил школьницу
0
297
31-08-2021, 13:02
На КАД автомобиль такси сгорел после ДТП, в салоне обнаружили труп
0
256
31-08-2021, 12:47
В Ленобласти в ДТП пострадали трое детей
Наверх