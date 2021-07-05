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Питерец.ру » Спорт » Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс

Трагедия в США: погиб вратарь сборной Латвии по хоккею Кивлиниекс

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.afp.com
Обстоятельства смерти блеснувшего на чемпионате мира Матиса Кивлиниекса выясняются.  

Шокирующей для Латвии стала новость о том, что в День Независимости США голкипер латвийской хоккейной сборной Матис Кивлиниекс ушёл из жизни. Пока нет официальной причины происшествия. «Коламбус Блю Джэкетс», за который выступал 24-летний латыш, сообщил о травме головы после падения.

Позже появилась информация, что причиной гибели спортсмена стала петарда, фрагмент которой попал ему в грудь. Игроки «Коламбуса» отмечали День Независимости, к этому и был приурочен залп фейерверка. Латвийская хоккейная федерация опубликовала на своём сайте сообщение о случившемся с Кивлиниексом со словами соболезнования.

Кивлиниекс блеснул в стартовом для латвийской команды матче мирового первенства этого года с канадцами. Тогда он отразил все 38 бросков по своим воротам, а сборная Латвии обыграла будущих чемпионов мира со счётом 2:0. Кивлиниекс очень рано уехал со своей родины за океан, и из низших лиг пробился в состав «Коламбуса», подписав с этим клубом контракт в 2020 году. Всего в НХЛ Кивлиниекс провёл 8 игр.

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