Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»

«Времена Елены Косарьковой» удивительны в своей многогранности – нет рамок, ограничений, единственно возможных интерпретаций и трактовок. В живописных полотнах выставки рассказывает добрую историю про времена веры в чудеса, времена любови и исполнения мечты, в меняющихся образах завораживающий природы.

Основываясь на традициях классической академической школы, избирает путь, являющий миру глубоко личное понимание красоты. Не важно, что изображает художник, природу – родную сдержанную русскую или итальянскую, напоенную солнцем и ароматами; время

года – яркую спелую осень или зиму, графично-сдержанную; весну, наполненную светом и надеждой; лето – цветочное и благоухающее. Ведь ее Времена – это любовь, нежность, забота, сама жизнь, состоящая из таких незаметных, повседневных мелочей, но без которых невозможно обрести счастье.

Новый романтизм и возрождение архаики, равновесие между реальностью и вымыслом, поиски новых горизонтов, смыслов, идей – творческое пространство художника Елены Косарьковой.

С 2006-2014 гг. Елена Косарькова училась в Санкт-Петербургском государственном Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, который окончила с Похвалой Государственной аттестационной комиссии за дипломную работу «Царь-рыба». Училась в мастерской монументальной живописи А. А. Мыльникова (профессор С. Н. Репин)

С 2015 года – Член Союза художников России.

Работы находятся в частных собраниях России, Испании, Италии, Швейцарии, Мексики, Китая, Израиля, Финляндии, Грузии, США, Арабских Эмиратах, Франции, Австралии.

Вернисаж выставки состоится 25 октября в 19:00!

25 октября 2024 — 19 января 2025

Вернисаж: 25 октября в 19:00

Галерея «Дизайн Клаб»

Живопись