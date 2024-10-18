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Питерец.ру » Культура » Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»

Выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
АРТМУЗ
25 октября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка «Времена Елены Косарьковой. Осень. Зима. Весна. Лето»

«Времена Елены Косарьковой» удивительны в своей многогранности – нет рамок, ограничений, единственно возможных интерпретаций и трактовок. В живописных полотнах выставки рассказывает добрую историю про времена веры в чудеса, времена любови и исполнения мечты, в меняющихся образах завораживающий природы.

Основываясь на традициях классической академической школы, избирает путь, являющий миру глубоко личное понимание красоты. Не важно, что изображает художник, природу – родную сдержанную русскую или итальянскую, напоенную солнцем и ароматами; время
года – яркую спелую осень или зиму, графично-сдержанную; весну, наполненную светом и надеждой; лето – цветочное и благоухающее. Ведь ее Времена – это любовь, нежность, забота, сама жизнь, состоящая из таких незаметных, повседневных мелочей, но без которых невозможно обрести счастье.

Новый романтизм и возрождение архаики, равновесие между реальностью и вымыслом, поиски новых горизонтов, смыслов, идей – творческое пространство художника Елены Косарьковой.

С 2006-2014 гг. Елена Косарькова училась в Санкт-Петербургском государственном Академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, который окончила с Похвалой Государственной аттестационной комиссии за дипломную работу «Царь-рыба». Училась в мастерской монументальной живописи А. А. Мыльникова (профессор С. Н. Репин)
С 2015 года – Член Союза художников России.
Работы находятся в частных собраниях России, Испании, Италии, Швейцарии, Мексики, Китая, Израиля, Финляндии, Грузии, США, Арабских Эмиратах, Франции, Австралии.
Вернисаж выставки состоится 25 октября в 19:00!
25 октября 2024 — 19 января 2025
Вернисаж: 25 октября в 19:00
Галерея «Дизайн Клаб»
Живопись

Источник: АРТМУЗ
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