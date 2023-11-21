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Питерец.ру » Культура » Выставка «Царские куклы»

Выставка «Царские куклы»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце открылась выставка «Царские куклы»

В Мариинском дворце открылась уникальная выставка, позволяющая погрузиться в мир кукол, которые принадлежали детям русского императорского двора. Автором этого проекта является известный художник, коллекционер и меценат Светлана Пчельникова, которая также является лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области культуры и президентом Международного объединения авторов кукол.

Инициатором выставки выступил депутат Александр Ржаненков, который является председателем постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению. В мае текущего года он посетил Международную выставку авторских кукол и там впервые познакомился с работами Светланы Пчельниковой. Он был поражен ее творчеством и страстью к куклам, поэтому предложил ей организовать выставку в городском парламенте. Сегодня эта идея стала реальностью, и Александр Ржаненков выразил свою радость по этому поводу.

В фойе Малого зала городского парламента представлены экспонаты из частной коллекции Светланы Пчельниковой. Особое внимание уделено антикварным куклам, которые были собраны со всего мира, а также оловянным солдатикам из коллекции цесаревича Алексея. Эти куклы и солдатики являются настоящими историческими сокровищами, позволяющими нам заглянуть в прошлое и ощутить атмосферу роскоши и величия русской империи. За свою активную просветительскую работу, успешную реализацию творческих проектов и благотворительную деятельность, Александр Ржаненков вручил Светлане Пчельниковой Благодарность от имени председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Это признание ее значимого вклада в развитие культуры и искусства.

Выставка старинных кукол будет продолжаться в стенах Мариинского дворца до 30 ноября текущего года. Посетители смогут насладиться уникальными экспонатами и окунуться в мир детства, который был связан с роскошным императорским дворцом. Это отличная возможность узнать больше о культурном наследии России и оценить мастерство Светланы Пчельниковой, которая создала эту замечательную выставку.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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