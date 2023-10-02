На Рубинштейна открыли мемориальную доску Ленинградскому рок-клубу

На здании по адресу Рубинштейна, 13, где располагался легендарный Ленинградский рок-клуб, установили мемориальную доску. Меньше года назад с этой инициативой общественники и музыканты обратились в петербургское отделение «Единой России» — его руководитель, депутат Госдумы Сергей Боярский и вице-губернатор, член президиума регионального политсовета партии Борис Пиотровский приняли участие в торжественной церемонии.

«Для меня удивительным образом улица Рубинштейна стала местом воплощения добрых дел. Не так давно я имел отношение к открытию памятника Сергею Довлатову, которого очень люблю, теперь вот — доска, посвящённая Ленинградскому рок-клубу. Он открылся в 1981 году, мне был всего год, поэтому я не могу сказать, что помню то время, те стены, ступени, да и в музыкальной школе при консерватории я занимался классическим репертуаром. Но когда я стал взрослеть, я прикоснулся к этим явлениям и люблю наш ленинградский рок по сей день, открываю его для себя по-новому на каждом рубеже свей жизни. С глубоким уважением отношусь к ценителям музыки, знаю, что это люди очень светлые и неравнодушные», — сказал Сергей Боярский.

Парламентарий поблагодарил инициативную группу, которая занималась воплощением идеи. «Мы это сделали вместе, и я всех с этим поздравляю», — сказал он.

Поздравил петербуржцев и Борис Пиотровский. «Мы открываем долгожданную доску на Рубинштейна, 13, в месте, которое связано с современной российской культурой и хорошо известно людям разных поколений. Как правительство города мы видим одними из основных задач сохранение истории нашей культуры, создание условий для её развития», — сказал вице-губернатор.

Напомним, ЛенРокКлуб, созданный в Ленинграде 7 марта 1981 года, просуществовал до начала 1990-х годов. В первом концерте в зале ЛДМСТ приняли участие группы «Пикник», «Россияне», «Мифы» и «Зеркало». Ежегодные фестивали, которые проводил ЛРК, открыли для любителей рока такие группы, как «Кино», «Алиса», «Телевизор», «Поп-механика» и другие, которые впоследствии стали классикой русского рока.