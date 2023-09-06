10 сентября, в воскресенье, в 16.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI вв. состоится финисаж выставки «Юность эпохи» Лидии Тимошенко.

Также в этот день петербургское издательство «Речь» презентует новое издание книги «Евгений Онегин» со вторым двухцветным литографским вариантом иллюстраций Тимошенко, а после всех ждет камерный концерт с участием психолога и певицы – Анны Кибрик (правнучки Лидии Яковлевны Тимошенко) и ее мужа, психолога и джазового гитариста, руководителя проекта ”Moonberry Jam” – Александра Водинского. Вы сможете насладиться фрагментами из гениального романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в прочтении московского актера и музыканта, Александра И. Строева. Также в концерте примет участие семейный дуэт петербургских лингвистов Александра и Елены Желтовых.

На финисаже будут присутствовать потомки художницы, её внуки — лингвист, доктор филологических наук, профессор Андрей Кибрик и художница Нина Кибрик, правнуки и праправнуки. В это день у вас будет возможность познакомиться с ними и обсудить выставку.