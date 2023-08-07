В Ивангороде пройдет фестиваль «Былины и богатыри»

Сказочная реконструкция богатырских сражений, знакомство с древнерусскими обрядами, выступления скоморохов и гусляров, старинные игры и забавы: 12 августа в Ивангородской крепости пройдет фестиваль «Былины и богатыри», посвященный средневековому сказочному эпосу.

Дополнит действо парад воздушных змеев, которых создадут гости фестиваля под руководством профессиональных художников.

Почувствовать себя былинным героем сможет каждый желающий, присоединившись к доблестной дружине: славные богатыри сразятся с силами Зла – Войском Кощея Бессмертного. Весь день на сцене Ивангородской крепости будут выступать музыкальные коллективы, гусляры, скоморохи и сокольник, который расскажет о древнем ремесле – соколиной охоте и продемонстрирует способности своих хищных подопечных.

Игровая зона фестиваля познакомит со старинными русскими играми и забавами - перетягивание оглобли, вожжи, городки, свайка, кольцеброс, бой мешками, ходули. Самые любознательные пройдут «школу богатырей»: примерят кольчугу, научатся стрелять из лука, сфотографируются в доспехах. На творческих мастер-классах гости обучатся славянскому письму, попробуют себя в кузнечном и гончарном деле, отчеканят монету на память, сплетут венки, сделают народные сувениры своими руками, распишут воздушных змеев.

С подробной программой можно познакомиться здесь.

ВНИМАНИЕ: Только 12 августа проезд в приграничную зону - Ивангород - по билету на фестиваль. Билеты продаются онлайн и в кассе на въезде в город. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении – для несовершеннолетних гостей).