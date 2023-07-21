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Питерец.ру » Культура » Петербургские коммунисты организовали творческий вечер и чтение стихов на улице в ознаменование 130-летия великого поэта Владимира Маяковского

Петербургские коммунисты организовали творческий вечер и чтение стихов на улице в ознаменование 130-летия великого поэта Владимира Маяковского

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Вечер проходил в Центральной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, а стихи читали у памятника на улице Маяковского.  

Пока телеканал «Культура» к 130-летнему юбилею со дня рождения Владимира Маяковского показывает сериал 2011 года, где поэта играл Андрей Чернышов, а Ленина – заслуженный артист РФ Сергей Барковский, активисты КПРФ тоже решили напомнить о творческом наследии одного из символов советской литературы.

В библиотеке имени Лермонтова прошёл творческий вечер, посвящённый Маяковскому, открыл который секретарь петербургского горкома компартии Андрей Беляков. «Питерец.ру» удивился, прочитав, что Белякова назвали «исполняющим обязанности первого секретаря горкома»: налицо какие-то бюрократические новшества в рядах «левых». А ведь именно перу Маяковского принадлежит стихотворение «Прозаседавшиеся», начинающееся так:

«Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учреждения…»

В ходе библиотечного вечера была зачитана благодарность от депутата ЗаКСа Романа Кононенко в адрес завсектором «Открытая гостиная» Ксении Бондаренко и библиотекаря Арины Беляниной.

А 19 июля петербургские партийцы, собрались у памятника поэту на улице, носящей его имя. Вёл это мероприятие, где декламировали стихи, главный петербургский комсомолец Егор Михайлов.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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