Петербургские коммунисты организовали творческий вечер и чтение стихов на улице в ознаменование 130-летия великого поэта Владимира Маяковского

Пока телеканал «Культура» к 130-летнему юбилею со дня рождения Владимира Маяковского показывает сериал 2011 года, где поэта играл Андрей Чернышов, а Ленина – заслуженный артист РФ Сергей Барковский, активисты КПРФ тоже решили напомнить о творческом наследии одного из символов советской литературы.

В библиотеке имени Лермонтова прошёл творческий вечер, посвящённый Маяковскому, открыл который секретарь петербургского горкома компартии Андрей Беляков. «Питерец.ру» удивился, прочитав, что Белякова назвали «исполняющим обязанности первого секретаря горкома»: налицо какие-то бюрократические новшества в рядах «левых». А ведь именно перу Маяковского принадлежит стихотворение «Прозаседавшиеся», начинающееся так:

«Чуть ночь превратится в рассвет, вижу каждый день я: кто в глав, кто в ком, кто в полит, кто в просвет, расходится народ в учреждения…»

В ходе библиотечного вечера была зачитана благодарность от депутата ЗаКСа Романа Кононенко в адрес завсектором «Открытая гостиная» Ксении Бондаренко и библиотекаря Арины Беляниной.

А 19 июля петербургские партийцы, собрались у памятника поэту на улице, носящей его имя. Вёл это мероприятие, где декламировали стихи, главный петербургский комсомолец Егор Михайлов.