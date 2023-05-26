Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»

Эколекции, постановки по пьесам Островского и мастер-класс по свечеварению: Ленинградские областные библиотеки 27 мая присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году стартует под девизом «Читаем вместе».

На день раньше, 26 мая, акция пройдет в Тосно: в Тосненской центральной районной библиотеке для гостей приготовили «Поэтическую эстафету», посвященную 60-летию города Тосно, а Тосненская центральная районная детская библиотека приглашает своих юных читателей на музыкальную программу – их ждут выступления учеников Тосненской школы искусств и детских театральных коллективов. Все желающие смогут станцевать вместе с Брейк-данс командой «Район CREW» и побывать на мастер-классе «Город мастеров».

27 мая в Библиотеке № 2 Гатчины состоится презентация поэтического сборника «Письма о любви», участники студии вокального пения гатчинского Дома культуры исполнят музыкальную композицию «Весеннее настроение», для юных защитников окружающей среды выступит эколог Людмила Чиринскайте с авторской программой «Воспоминания о гатчинском парке» и состоится открытие фотовыставки «Птицы гатчинского парка».

В это же время Кингисеппская центральная городская библиотека напомнит читателям о важном — в этом году исполнилось 200 лет русскому драматургу и писателю Александру Островскому. Специально к акции «Библионочь-2023» специалисты библиотеки откроют театральную гостиную «Островский, браво!», где литературно-музыкальный клуб «Созвучие» представит зрителям микс театрализованных постановок из пьес Александра Островского: «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница» и «Свои люди — сочтемся».

«Библионочь» в Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеке стартует с выставки картин участников мастер-классов Василины Стуровой по правополушарному рисованию и краеведческой встречи к 200-летию Александра Островского, где вспомнят о постановках самодеятельных театров города пьес драматурга, а молодежный коворкинг-центр «Трансформация» готовит для участников акции мастер-классы: по изготовлению панно из стабилизированного мха, кондитерскому мастерству, танцам, свечеварению и искусству фотографии.

В библиотеке для детей и взрослых в микрорайоне Большие Лучки в Сланцах приготовили программу для всех возрастов: малышей ждет встреча с писательницей Светланой Щелкуновой, подростки смогут преодолеть полосу препятствий сквозь книжные развалы, а взрослые – вспомнить о первой любви на квартирнике «Из записок о сокровенном».