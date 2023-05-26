ента новостей

15:22
В Петербурге почтили память новосибирцев, погибших при защите Ленинграда
15:18
Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»
15:03
Уникальная историческая выставка «Русский Азов» теперь и в Петербурге!
14:57
В Петропавловской крепости состоялась линейка, посвящённая открытию трудового сезона студенческих отрядов
14:48
«Возвращение»: в Петербурге заработал общественный проект поддержки участников СВО и их семей
14:45
На КАД в районе развязки с Парашютной улицей на неделю ограничат пропускную способность
14:40
В Мурино задержали 45-летнего приезжего за уличный дебош
13:19
В Ленобласти задержала двоих подозреваемых в мошенничестве при установке фильтров для воды
13:15
В деревне Бор избили женщину и отобрали мобильный телефон
13:08
В Ленобласти рецидивист пытался изнасиловать пожилую женщину
13:02
В Кудрово задержали мужчину стрелявшего в ходе дорожного конфликта
12:55
В Петербурге пьяная ссора закончилась ударом ножом в шею
12:49
В Мариинском дворце состоялся показ фильма «Блокадный футбол»
12:46
В Петербурге задержан аферист обманувший пенсионерку в Кировском районе
12:39
В Кировском районе задержали подозреваемого в разбойном нападении
12:32
В Петербурге компания подростков «ответила» выстрелами на сделанное замечание
12:23
В Купчино в парадной дома ограбили пенсионера
12:17
В Петербурге задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже квартиры
11:33
Пенсионерка из Лебяжьего отдала мошенникам почти 430 тысяч рублей
11:22
В Приморском районе ликвидировали подпольное казино
11:07
Выставка «ReEvolution»
11:03
Выставка «Город N»
09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
09:27
В Петербурге обсудили вопросы экологического туризма на особо охраняемых природных территориях
22:36
На ЧМ – 2023 по хоккею чехи не смогли забить сборной США и вылетели, а отлично игравшие швейцарцы выбиты немцами: победную шайбу забросил Петерка
19:05
В Мурино стартует строительство новой школы
18:43
В Мариинском дворце наградили победителей конкурса «Мой законопроект»
18:37
Открытие фестиваля «Шаг навстречу!»
18:33
Петербург продолжает занимать первое место среди регионов РФ по количеству просроченных зарплат
16:28
Бывший вратарь СКА Сергей Бобровский дотащил «Флориду» до финала Кубка Стэнли – 2023
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»

Библиотеки Ленобласти приглашают на «Библионочь»

0
27
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Ленобласти
Областные библиотеки приглашают почитать вместе в «Библионочь»

Эколекции, постановки по пьесам Островского и мастер-класс по свечеварению: Ленинградские областные библиотеки 27 мая присоединятся к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году стартует под девизом «Читаем вместе».

На день раньше, 26 мая, акция пройдет в Тосно: в Тосненской центральной районной библиотеке для гостей приготовили «Поэтическую эстафету», посвященную 60-летию города Тосно, а Тосненская центральная районная детская библиотека приглашает своих юных читателей на музыкальную программу – их ждут выступления учеников Тосненской школы искусств и детских театральных коллективов. Все желающие смогут станцевать вместе с Брейк-данс командой «Район CREW» и побывать на мастер-классе «Город мастеров». 

27 мая в Библиотеке № 2 Гатчины состоится презентация поэтического сборника «Письма о любви», участники студии вокального пения гатчинского Дома культуры исполнят  музыкальную композицию «Весеннее настроение», для юных защитников окружающей среды  выступит эколог Людмила Чиринскайте с авторской программой «Воспоминания о гатчинском парке» и состоится открытие фотовыставки «Птицы гатчинского парка».

В это же время Кингисеппская центральная городская библиотека напомнит читателям о важном — в этом году исполнилось 200 лет русскому драматургу и писателю Александру Островскому. Специально к акции «Библионочь-2023» специалисты библиотеки откроют театральную гостиную «Островский, браво!», где литературно-музыкальный клуб «Созвучие» представит зрителям микс театрализованных постановок из пьес Александра Островского: «Женитьба Бальзаминова», «Бесприданница» и «Свои люди — сочтемся».

«Библионочь» в Сланцевской межпоселенческой центральной районной библиотеке стартует с выставки картин участников мастер-классов Василины Стуровой по правополушарному рисованию и краеведческой встречи к 200-летию Александра Островского, где вспомнят о постановках самодеятельных театров города пьес драматурга, а молодежный коворкинг-центр «Трансформация» готовит для участников акции мастер-классы: по изготовлению панно из стабилизированного мха, кондитерскому мастерству, танцам, свечеварению и искусству фотографии.

В библиотеке для детей и взрослых в микрорайоне Большие Лучки в Сланцах приготовили программу для всех возрастов: малышей ждет встреча с писательницей Светланой Щелкуновой, подростки смогут преодолеть полосу препятствий сквозь книжные развалы, а взрослые – вспомнить о первой любви на квартирнике «Из записок о сокровенном».

Источник: Администрация Ленобласти
Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-11-2019, 16:04
В библиотеках Санкт-Петербурга стартовала акция «Неделя Живой Классики»
15-02-2023, 13:31
Ленобласть отдает дань памяти воинам-интернационалистам
14-01-2020, 15:07
Центральная библиотека Красносельского района приглашает на фестиваль "АПЧЕХ"
24-04-2017, 20:44
Город накрыла "Библионочь"
13-12-2012, 06:52
В Московском районе открылась детская библиотека «Орбита»
28-01-2020, 11:23
Перед Аничковым дворцом зажглась «Свеча памяти»

Происшествия на дорогах

0
66
Сегодня, 09:54
В Тихвине таксист сбил 8-летнего мальчика
0
138
Вчера, 13:03
В Петродворце «Форд Фокус» влетел в силовое ограждение, водитель погиб
0
122
Вчера, 12:59
В ДТП на КАД пострадала женщина и двое детей
0
117
Вчера, 12:54
В центре Петербурга иномарка сбила 16-летнюю самокатчицу
Наверх