«Ленфильм-клуб»: программа на октябрь

«Ленфильм-клуб» начинает новый сезон. Приглашаем жителей и гостей Северной столицы посмотреть новые фильмы, обсудить увиденное с творческими группами и экспертами. представляем октябрьскую программу клуба.

5 октября в 19:00 (сбор гостей с 18:30) вместе с режиссером Владимиром Коттом мы посмотрим его фильм – «Непослушник». Фильм завоевал Гран-при ХХХ Всероссийского фестиваля «Виват кино России!», а также приз «За лучшую режиссуру».

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью устраивает в сети жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят уголовное дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где, как он думает, его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин, Сергей Селин, Александр Синюков, Олег Каменщиков и другие.

После показа мы традиционно обсудим фильм с режиссером – Владимиром Коттом.

12 октября нас ждет особенный кинопоказ – предпремьера режиссерского дебюта Татьяны Колгановой – «Синдром отложенного счастья». Фильм – победитель Международного кинофестиваля «Западные ворота» в 2022 году, а также призер XV Международного кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» (Приз Дебют имени космонавта Юрия Гагарина). Начало кинопоказа в 20:00, сбор гостей с 19:00.

Сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина уже седьмой год живет в Питере. Она работает сиделкой у немощных старичков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в ее жизни появляется новая подруга — массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья.

В главных ролях: Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков, Михаил Пореченков, Александр Белоусов, Татьяна Буланова и другие.

После показа состоится обсуждение фильма с режиссером и съемочной группой.

26 октября, в 19:00 (сбор гостей в 18:30) гостей клуба ждет кинолекториум на тему «Журналисты в документалистике». Мероприятие особенно будет интересно студентам, которые хотят развиваться в профессии и узнать о ней из первых рук. Совместно с информационными партнерами «Ленфильм-клуба» - «Мэш на мойке» мы обсудим, чем отличается документальное кино от сюжетов на телевидении и в сети, обсудим рычаги влияния журналистики.

Дальнейшее расписание «Ленфильм-клуба» появится в начале ноября.

Проект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Регистрация на показы «Ленфильм-клуба» будет проводиться по Таймпад. Предупреждаем сразу – места ограничены!

Ссылка на регистрацию: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/events/

Также можно записаться по телефону: 8 911 991 25 02 (разные списки с интернет регистрацией).

«Ленфильм-клуб»

Проект «Ленфильм-клуб» реализуется на «Ленфильме» с 2017 года. Это масштабная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются не только новинки кино, но и поднимаются актуальные проблемы, волнующие общество и затронутые в современном кино.

«Ленфильм-клуб» - это некоммерческий, социальный проект. Его целью является популяризация отечественного кино. Каждую среду в кинозале «Ленфильма» проходят показы классических и новых фильмов, а затем картины обсуждаются с авторами и экспертами. Для многих молодых режиссеров – «Ленфильм-клуб» - возможность испытать себя, пообщаться со зрителями. Сами же зрители могут приобщиться к кино, вступив в прямой диалог с создателями фильмов.

По согласованию с прокатчиками организуется прямое включение из кинозала «Ленфильма» на портал «Культура.РФ» и в социальные сети. Таким образом, дискуссию, а иногда и сам фильм, могут наблюдать и непосредственно участвовать в обсуждении все регионы нашей страны. В этом случае аудитория «Ленфильм-клуба» возрастает до 500 тысяч человек.

В рамках киноклуба проходят встречи не только с молодыми режиссерами. Гостями нередко становятся и мэтры кино, знаменитые кинематографисты. «Ленфильм-клуб» уже посетили режиссеры Сергей Снежкин, Алексей Герман-мл., Илья Северов, Алексей Козлов, Юрий Фетинг, Александр Касаткин, Олег Тепцов, Ким Дружинин, Вера Кричевская, актеры Николай Буров, Юрий Кузнецов, Анастасия Мельникова, Кирилл Плетнев, Сергей Рост, Хельга Филиппова, Юрий Гальцев, Наталья Суркова. В качестве экспертов в работе «Ленфильм-клуба» участвовали Сергей Сельянов, Юрий Светов, Анжелика Артюх, Алексей Дунаевский, футболист Сердар Азмун, шоумен Сергей Зверев и многие другие.