ента новостей

23:29
Эмиль Галимов набрал 3 очка в победном для СКА поединке с «Адмиралом»
20:34
«Ленфильм-клуб»: программа на октябрь
20:04
Александр Бельский поздравил сотрудников регионального управления Минюста с юбилеем ведомства
19:48
Состоялось первое заседание Общественного штаба по реновации
19:33
Выставка «Прекрасное без прикрас»
19:22
Выставка «Фантазии Лабаса»
19:21
Выставка «Пространство странствий»
19:15
Активисты не позволили Бельскому возглавить Общественный штаб по КРТ
17:26
Выставка "Обаяние архаики"
16:02
В Петебурге депутаты готовят обращение к Михаилу Мишустину об ужесточении требований к охране школ
15:01
Парламент Петербурга окажет юридическую помощь мобилизованным
14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
11:20
В Петербурге задержали двух аферисток, обманувших пенсионерку
11:14
Командующий Северо-Западным округом Росгвардии встретился с губернатором Санкт-Петербурга
11:12
В Петербурге 19-летнего юношу задержали за мошенничество в отношении пенсионерки
10:42
В Петербурге задержали афериста, делавшего «фиктивный» ремонт пенсионерам
10:35
Дни Эрмитажа в Чеченской республике
10:30
Депутаты Петербурга начали заседание с минуты молчания в память о погибших в Ижевске
10:28
Парламенты Петербурга и Ханоя могут заключить Меморандум о сотрудничестве
10:09
В Ленобласти в подпольной нарколаборатории нашли 3,5 кг синтетики
09:41
В Петербурге двое неизвестных ограбили салон связи «Билайн»
09:29
В Ленобласти электричка насмерть сбила пешехода
09:03
В Ленобласти пьяный мужчина бегал с ружьем по улице
08:00
Россия готова к переговорам
07:44
Кого не берут в армию из-за зрения?
07:20
Начнут вакцинировать спреем
19:21
Александр Бельский посетил мобилизационный центр
17:16
Петербургские резервисты получат поддержку города
16:29
В ТЮЗе ставят мюзикл «Обыкновенное чудо»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » «Ленфильм-клуб»: программа на октябрь

«Ленфильм-клуб»: программа на октябрь

0
45
Опубликовал: Вадик Котов
-1
Фото:
Ленфильм
«Ленфильм-клуб» начинает новый сезон. Приглашаем жителей и гостей Северной столицы посмотреть новые фильмы

«Ленфильм-клуб» начинает новый сезон. Приглашаем жителей и гостей Северной столицы посмотреть новые фильмы, обсудить увиденное с творческими группами и экспертами. представляем октябрьскую программу клуба.

5 октября в 19:00 (сбор гостей с 18:30) вместе с режиссером Владимиром Коттом мы посмотрим его фильм – «Непослушник». Фильм завоевал Гран-при ХХХ Всероссийского фестиваля «Виват кино России!», а также приз «За лучшую режиссуру».

Известный блогер-пранкер Дима в погоне за популярностью устраивает в сети жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих, и на Диму заводят уголовное дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где, как он думает, его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

В главных ролях: Виктор Хориняк, Таисия Вилкова, Аглая Тарасова, Татьяна Орлова, Юрий Кузнецов, Максим Лагашкин, Антон Ескин, Сергей Селин, Александр Синюков, Олег Каменщиков и другие.

После показа мы традиционно обсудим фильм с режиссером – Владимиром Коттом.

12 октября нас ждет особенный кинопоказ – предпремьера режиссерского дебюта Татьяны Колгановой – «Синдром отложенного счастья». Фильм – победитель Международного кинофестиваля «Западные ворота» в 2022 году, а также призер XV Международного кинофестиваля актеров-режиссеров «Золотой Феникс» (Приз Дебют имени космонавта Юрия Гагарина). Начало кинопоказа в 20:00, сбор гостей с 19:00.

Сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина уже седьмой год живет в Питере. Она работает сиделкой у немощных старичков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в ее жизни появляется новая подруга — массажистка по имени Любовь, которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья.

В главных ролях: Ирина Пегова, Эра Зиганшина, Татьяна Рябоконь, Алексей Шевченков, Михаил Пореченков, Александр Белоусов, Татьяна Буланова и другие.

После показа состоится обсуждение фильма с режиссером и съемочной группой.

26 октября, в 19:00 (сбор гостей в 18:30) гостей клуба ждет кинолекториум на тему «Журналисты в документалистике». Мероприятие особенно будет интересно студентам, которые хотят развиваться в профессии и узнать о ней из первых рук. Совместно с информационными партнерами «Ленфильм-клуба» - «Мэш на мойке» мы обсудим, чем отличается документальное кино от сюжетов на телевидении и в сети, обсудим рычаги влияния журналистики.

Дальнейшее расписание «Ленфильм-клуба» появится в начале ноября.

Проект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Регистрация на показы «Ленфильм-клуба» будет проводиться по Таймпад. Предупреждаем сразу – места ограничены!

Ссылка на регистрацию: https://lenfilm-even-org.timepad.ru/events/

Также можно записаться по телефону: 8 911 991 25 02 (разные списки с интернет регистрацией).

«Ленфильм-клуб»                                                                         

Проект «Ленфильм-клуб» реализуется на «Ленфильме» с 2017 года. Это масштабная дискуссионная площадка, на которой обсуждаются не только новинки кино, но и поднимаются актуальные проблемы, волнующие общество и затронутые в современном кино.

«Ленфильм-клуб» - это некоммерческий, социальный проект. Его целью является популяризация отечественного кино. Каждую среду в кинозале «Ленфильма» проходят показы классических и новых фильмов, а затем картины обсуждаются с авторами и экспертами. Для многих молодых режиссеров – «Ленфильм-клуб» - возможность испытать себя, пообщаться со зрителями. Сами же зрители могут приобщиться к кино, вступив в прямой диалог с создателями фильмов.

По согласованию с прокатчиками организуется прямое включение из кинозала «Ленфильма» на портал «Культура.РФ» и в социальные сети. Таким образом, дискуссию, а иногда и сам фильм, могут наблюдать и непосредственно участвовать в обсуждении все регионы нашей страны. В этом случае аудитория «Ленфильм-клуба» возрастает до 500 тысяч человек.

В рамках киноклуба проходят встречи не только с молодыми режиссерами. Гостями нередко становятся и мэтры кино, знаменитые кинематографисты. «Ленфильм-клуб» уже посетили режиссеры Сергей Снежкин, Алексей Герман-мл., Илья Северов, Алексей Козлов, Юрий Фетинг, Александр Касаткин, Олег Тепцов, Ким Дружинин, Вера Кричевская, актеры Николай Буров, Юрий Кузнецов, Анастасия Мельникова, Кирилл Плетнев, Сергей Рост, Хельга Филиппова, Юрий Гальцев, Наталья Суркова. В качестве экспертов в работе «Ленфильм-клуба» участвовали Сергей Сельянов, Юрий Светов, Анжелика Артюх, Алексей Дунаевский, футболист Сердар Азмун, шоумен Сергей Зверев и многие другие.

Источник: Ленфильм
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-08-2018, 19:02
Новый сезон «Ленфильм-клуба» стартует в сентябре
9-09-2020, 14:56
Начинает свою работу кинотеатр «Ленфильм»
16-10-2020, 12:54
Вечер памяти Сергея Васильева
24-09-2018, 11:46
Фильмы кочевых народов в «Ленфильм-клубе»
22-10-2018, 19:45
«Оскар» на «Ленфильме»
30-08-2016, 09:14
«Ленфильм» в День российского кино устроил ночные показы

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
72
Вчера, 14:42
В Выборге иномарка сбила 12-летнего подростка
0
100
Вчера, 13:32
В ДТП на Дунайском проспекте постродал подросток
0
157
27-09-2022, 11:34
В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов
0
114
27-09-2022, 10:00
В Ленобласти грузовик насмерть сбил пешехода
Наверх