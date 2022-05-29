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Питерец.ру » Культура » Елена Ваенга выступала бесплатно в поселке Кузьмоловский

Елена Ваенга выступала бесплатно в поселке Кузьмоловский

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
47News
Елена Ваенга вышла на сцену и выступила перед соседями по поселению во Всеволожском районе Ленинградской области

На празднике в честь дня поселения 29 мая жители и гости поселка Кузьмоловский могут услышать звезду эстрады и лауреата премий "Шансон года" Елену Ваенгу. Выступить ее пригласила местная администрация.

Елена Ваенга выступала бесплатно и, можно сказать, по-соседски. Давно не секрет, что у артистки есть дом в Кузьмолово.

Отметим также, что обычно выступления Ваенги стоят от двух до четырех миллионов рублей. 47news рассказывал, что певицу в этом году ждали ко Дню Победы во всеволожском центре культуры и досуга. Ее праздничный концерт продолжительностью 45 минут обошелся в 2,35 млн рублей, еще 150 тысяч потребовалось на бытовой райдер эстрадной звезды. Команде Ваенги из 18 человек требовался трансфер на "Мерседесах" и питание.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район
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