Елена Ваенга выступала бесплатно в поселке Кузьмоловский

На празднике в честь дня поселения 29 мая жители и гости поселка Кузьмоловский могут услышать звезду эстрады и лауреата премий "Шансон года" Елену Ваенгу. Выступить ее пригласила местная администрация.

Елена Ваенга выступала бесплатно и, можно сказать, по-соседски. Давно не секрет, что у артистки есть дом в Кузьмолово.

Отметим также, что обычно выступления Ваенги стоят от двух до четырех миллионов рублей. 47news рассказывал, что певицу в этом году ждали ко Дню Победы во всеволожском центре культуры и досуга. Ее праздничный концерт продолжительностью 45 минут обошелся в 2,35 млн рублей, еще 150 тысяч потребовалось на бытовой райдер эстрадной звезды. Команде Ваенги из 18 человек требовался трансфер на "Мерседесах" и питание.