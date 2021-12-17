«Новогодняя мистерия» в Историческом парке

С 21 декабря по 9 января в Историческом парке «Россия – моя история» пройдет праздничный фестиваль «Новогодняя мистерия»

В ожидании главного праздника года посетители музейно-выставочного центра смогут окунуться в атмосферу новогодних чудес. Ни для кого не секрет, что каждый хотел бы попасть в гости к самому настоящему Деду Морозу. И во время фестиваля у гостей Исторического парка появится эта уникальная возможность – навестить сказочного дедушку, не выезжая за пределы Санкт-Петербурга! При помощи VR – очков, сидя в настоящих санях, любой желающий сможет отправиться в незабываемое путешествие по вотчине Деда Мороза, который покажет свой дом, настоящий ледник и прокатит на оленьей упряжке!

25 и 26 декабря, а также 8 и 9 января с 11 до 17 часов в Историческом парке пройдут мастер-классы для взрослых и детей старше 7 лет по росписи елочных шаров, созданию новогодних венков, росписи декоративных тарелок, изготовлению сноуболлов («зимних шаров»), а также созданию картины из шерсти. Готовые изделия станут отличным подарком для друзей и родных, а празднично украшенный зал со специальными фотозонами создаст новогоднее настроение детям и взрослым.

Традиционная «Новогодняя почта», организованная в центре «Россия – моя история», не только предложит выбрать самые красивые открытки, но и отправит их адресатам прямо из Исторического парка.

На мастер-классы обязательна запись по тел. 617-00-90. Также по телефону можно уточнить подробную информацию о фестивале. Все мастер-классы проводятся бесплатно. Стоимость «виртуального путешествия» – 150 рублей.

7 января в 17.00 состоится благотворительный рождественский концерт «Хиты ХХ века».

Этот концерт, объединивший разные музыкальные жанры, расскажет о становлении и многообразии популярной музыки двадцатого века. Окунуться в ушедшую эпоху, услышать любимые с детства мелодии, станет возможным благодаря талантливому исполнению музыкальных произведений прошлого века. В концерте примут участие ансамбль медных духовых инструментов «КРОНВЕРК-БРАСС», художественный руководитель - лауреат всероссийских конкурсов Илья Кузнецов. Солисты: лауреаты международных конкурсов Дарья Росицкая (меццо-сопрано) и Роман Ерофеев (тенор).

В программе прозвучат произведения композиторов: Георгия Свиридова, Петра Булахова, Сергея Рахманинова, Оскара Строка, Исаака Дунаевского, Александра Цфасмана, Андрея Петрова и других известных авторов.

Вход на концерт свободный.

Для посещения Исторического парка лицам старше 18 лет необходимо иметь QR-код, подтверждающий наличие сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата переболевшего данной инфекцией, и иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Дети до 18 лет допускаются строго в сопровождении взрослого.