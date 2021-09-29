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Питерец.ру » Культура » Искренно, разнопланово, глубоко: гастроли Молодежного театра имени Мустая Карима

Искренно, разнопланово, глубоко: гастроли Молодежного театра имени Мустая Карима

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Опубликовал: Дарья Виноградова
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Фото:
Пресс-служба ТЮЗА имени А.А.Брянцева
Выезд на гастроли — исключительно трудозатратный процесс, но в то же время глоток свежего воздуха и толчок к переосмыслению спектаклей, ставших давно

С 22 по 25 сентября петербуржцы посмотрели пять спектаклей, которые игрались на Большой и Малой сцене ТЮЗа имени А.А. Брянцева. Помимо детского спектакля «Пеппи Длинный чулок» в режиссуре Олега Пронина, были представлены четыре работы в режиссуре Мусалима Кульбаева, художественного руководителя Молодежного театра: «Оскар», «Синяя-синяя речка», «Ночевала тучка золотая» и «Левушка». Открывал гастроли спектакль «Синяя-синяя речка» по повести Бориса Вахтина «Одна абсолютно счастливая деревня». Сказовый, сложносочиненный, тягучий спектакль погружает в историю бытования русской земли, где чучело и колодезный журавль разговаривают, а река является символом жизни. Теплом и радостью веет от сложившихся веками традиций, красоты природы. Мир благоденствует, а люди живут в свое удовольствие. Но всему наступает конец: горячность первой любви и ожидание светлого будущего омрачается внезапно начавшейся войной. Светлана Бронникова играет Полину, постепенно взрослеющую девушку, которой приходится пережить потерю мужа, одной растить сыновей, тяжело работать. Любовь к Михееву пронизывает ее существо, а своеобразный диалог, который ей удается вести с ним на протяжении всей жизни — помогает выстоять. Актриса играет очаровательно, мудро, узнаваемо и точно: Полина является первым человеком, постигшим на практике философию михеевского счастья. Прекрасна роль чучела в исполнении Линара Ахметвалиева — незримого наблюдателя жизни, который умеет ценить то, что дарует ему миг. Обаятельно, неторопливо и основательно он раскрывает характер своего персонажа, легко понимающего тонкую душу целеустремленного мечтателя Михеева, вступающего в диалог со всем окружающим миром. Михеев в исполнении Дмитрия Гусева — надбытовой персонаж, обобщенный образ русского человека, чутко слышащего мир, чувствующего личную ответственность за происходящее и противящегося злу. Размышления об ошибках, которые раз за разом делает человечество, счастье каждого мгновения наполняют светлую и глубокую постановку.
Искренно, разнопланово, глубоко: гастроли Молодежного театра имени Мустая Карима

Спектакль «Оскар» взвинчивает зрительское восприятие: острая, поразительно-смешная комедия положений Клода Манье, сыграна артистами легко, непринужденно и со вкусом. Особенно хорош Андрей Шрайнер, играющий главную роль — мыльного магната, на которого обрушивается чреда нелепых проблем. Как настоящий бизнесмен он не теряется в ситуации и пытается выйти из положения с как можно более выгодным для себя результатом. Артист играет крупно, подробно и с огромным удовольствием. Комедийный тон спектаклю задает Евгений Лопатин - резонер главного героя, непринужденно, конкретно, на грани с фарсом играющий роль наступающего на пятки капиталиста современности. Его персонаж обаятелен и смышлен: он продумывает варианты развития сюжета на несколько шагов вперед, являясь достойным противником своего боссу. Артисты четко держат рисунок роли, при этом создают объемных, живых героев, которым хочется сопереживать. Спектакль пышет жизнелюбием и удовольствием от игры: он оказался невероятно близок истосковавшимся по хорошо сделанным комедиям петербуржцам.

Постановка «Левушка» вновь возвращает нас к психологическому театру, рассказывая историю жизни дома, в котором обитает необычная семья. Бабушки главного героя Левушки не общаются друг с другом по причине разного вероисповедания: одна еврейка, вторая — христианка, и мальчик мечется между двумя религиями. Детская изобретательность и изворотливость позволяет ему не обидеть бабушек, а заодно начать финансовые накопления. Но постепенно коммерческий интерес ослабевает, уступая место мечте о том, как ему удастся всех помирить. Ему кажется, что он один-единственный знает правду о своих дедушках, не вернувшихся с войны. Мальчик считает, что один из них служит в синагоге, второй — в православном храме. Посещая культовые места, он думает о воссоединении семьи и покое, который может воцариться в доме. Ильяс Хасаншин играет Левушку - искренний, настоящий, чуткий артист раскрывает разные стороны характера героя: его доброту, нетерпеливость, фантазийность, лукавство, умение манипулировать. Левушка с самого рождения окутан любовью и заботой своих бабушек, видящих в нем смысл жизни. Герою удается сквозь года пронести в сердце память о своих главных женщинах и веру в возможность диалога с Богом. Бабушка Даша Ольги Мусиной и бабушка Роза Людмилы Воротниковой — колоритные представительницы своих миров и определенных языковых стихий. Ольга Мусина играет украинку, пронзительную и мягкосердечную. Людмила Воротникова исполняет роль бойкой еврейки из Одессы, откровенной, изобретательной и умной. Лирическая история Анатолия Крыма сыграна нежно, трепетно и с уважением к главному времени человеческой жизни, а именно - детству.
Спектакль «Ночевала тучка золотая» тоже затрагивает вопросы взросления человека, понимания общности земли и нелепости расовых различий. Пространство сцены — старый кукольный театр, напоминает преисподнюю, где обитают множество забытых душ. Никак иначе и нельзя назвать детей-беспризорников или тех, кто проживает в приютах. История Анатолия Приставкина вписана в современный контекст: до сих пор существуют дети, волей судьбы несущие на себе крест мучеников, обделенные вниманием и любовью. Трагический сюжет о детской доле и неповинности детей, ставших пешками в политических играх, знакомит с мальчиками-близнецами Сашкой и Колькой. Ильяс Хасаншин играет Кольку глубоко, нежно, спокойно. Герой проходит путь взросления, признания своей самости и одиночества. Жизнь дарует ему нового брата, которого он выбирает сознательно и по-взрослому. На противоположном полюсе находятся служители закона. Так Салават Нурисламов играет военного, свято убежденного в том, что его дело - правое. Для него возраст виновного ничего не обозначает, он мыслит лишь антонимами: свой-чужой. Беспощадность и равнодушие пронизывает его образ, создавая необходимую полярность спектакля. Но есть и понимающие и хорошие взрослые, которые пытаются помочь, но все-таки находятся в системе и в первую очередь переживают за самих себя. Непримиримость с трусостью, при этом отсутствие жестокости отличает детское сердце Кольки, который не может простить предательство близких. Спектакль отличает изобретательность языка, трепетность и чистота высказывания.

Чудесные работы Национального Молодежного театра имени Мустая Карима оставили глубокий след в душах зрителей и наполнили теплом осенние вечера. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» зрителям удается посмотреть работы различных театров России, познакомиться с талантливыми людьми разных национальностями, то есть еще лучше познать российскую театральную действительность.


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