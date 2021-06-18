Городской фестиваль иммерсивных инсталляций «Жизнь без границ» состоится 20 июля 2021 года на открытой территории креативного пространства «Люмьер-Холл».

Гости фестиваля смогут бесплатно посетить тематические фотозоны 5 стран мира в 3 частях света.

В условиях пандемии и закрытых границ люди по-прежнему мечтают о путешествиях. Иммерсивные инсталляции очаровательных уголков земного шара создадут эффект присутствия в других странах, подарят вдохновение и яркие эмоции.

Творческая инициативная группа «Молния» при участии Paradox University приглашает всех желающих:

- оказаться в Японии, Индии, Франции, Италии и на Гавайских островах

- ощутить неповторимую атмосферу каждой локации

- визуализировать свои мечты о путешествиях, делая красивые фото

- познакомиться с уникальными культурными традициями стран фестиваля

- поверить, что пандемия закончится

- почувствовать, что мир ждет встречи с каждым!

Инсталляции представляют собой набор декораций, характерного реквизита, предметов мебели, декора и подробнейшим образом воссоздают неповторимую атмосферу страны, города или туристического места. Инсталляции дополнены звуками, запахами; в декорациях разворачивается иммерсивное шоу, которое поможет создать максимальный эффект присутствия.

Фестиваль «Жизнь без границ» состоится 20 июля 2021 года с 12.00 до 20.00 по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74Д, «Люмьер-Холл».

Вход свободный.

Креативное пространство также приглашает к посещению мультимедийной выставки «Айвазовский, Кандинский, Дали и Бэнкси. Ожившие полотна», которая открыта ежедневно с 11:00 до 23:00 до 27 июня. На выставке представлено более сотни работ Ивана Айвазовского, работы Дали, а также лучшие творения Василия Кандинского и Бэнкси. Картины переведены в формат ps-3D и дополнены анимацией, что создает у зрителя эффект полного погружения в изобразительный мир художников.

Фестиваль иммерсивных инсталляций «Жизнь без границ» становится одним из первых некоммерческих общественных проектов, реализуемых на открытой территории креативного пространства «Люмьер-Холл».

С 2015 года «Люмьер-Холл» является уникальной мультимедийной площадкой, где проходят выставки, концерты, шоу с полным погружением и кинопоказы. «Люмьер-Холл» открыт для партнерства с общественными организациями и проведения различных креативных мероприятий.