Payeer

ента новостей

13:17
Фестиваль «Жизнь без границ»
11:54
В Колпино «вирусологи» обокрали пенсионерку на 1,6 миллиона рублей
11:49
В Петербурге хулиганы «кавказской» внешности избили пассажиров в метро
11:10
На трассе «Кола» ограничат пропускную способность
10:59
Роскомнадзор ввел новые ограничения
10:00
Как относиться к уничтожению санкционных продуктов
09:13
Почему в Ленобласти стало много змей?
20:01
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
19:59
Александр Кержаков стал главным тренером дебютанта РПЛ из Нижнего Новгорода
13:00
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД полностью перекроют движение
12:11
В Ленобласти "брендовые" виски и коньяки разливали в частном доме
11:56
В Петербурге пожилая пациентка больницы выпала из окна
09:42
Врачи обеспокоены
08:34
Как прошли переговоры с Байденом?
08:00
Масочный режим стал формальностью
20:42
В Ленобласти с командным составом ЗВО проведены занятия по ведению боевых действий с учётом опыта современных вооружённых конфликтов
20:40
Чтения со смыслом «Contione – встреча»
14:46
В Филармонии выступят Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
12:32
В Пулково прошли ветеринарный контроль 150 пчелиных маток
12:29
В СПбГУ представят книгу «Людмила Вербицкая — попечитель русского языка»
12:27
«Гаражная амнистия» за 8 шагов: Росреестр разработал методические рекомендации для граждан
12:22
Международная научно-практическая конференция в Историческом парке
12:20
В Янино после пожара на балконе обнаружили обгоревшее тело женщины
12:09
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
12:07
В Петербурге женщина педагог перевела аферистам 550 тысяч рублей
09:42
В Петербурге не хватает школ
09:04
Финны смогут привиться
08:31
Что мешает откладывать деньги?
21:10
Не только у сборной России проблемы на чемпионате Европы по футболы
20:09
В центре Петербурга инженеры ЗВО навели более 90 понтонов
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Фестиваль «Жизнь без границ»

Фестиваль «Жизнь без границ»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Городской фестиваль иммерсивных инсталляций «Жизнь без границ» состоится 20 июля

Городской фестиваль иммерсивных инсталляций «Жизнь без границ» состоится 20 июля 2021 года на открытой территории креативного пространства «Люмьер-Холл».

Гости фестиваля смогут бесплатно посетить тематические фотозоны 5 стран мира в 3 частях света.

В условиях пандемии и закрытых границ люди по-прежнему мечтают о путешествиях. Иммерсивные инсталляции очаровательных уголков земного шара создадут эффект присутствия в других странах, подарят вдохновение и яркие эмоции.

Творческая инициативная группа «Молния» при участии Paradox University приглашает всех желающих:
- оказаться в Японии, Индии, Франции, Италии и на Гавайских островах
- ощутить неповторимую атмосферу каждой локации
- визуализировать свои мечты о путешествиях, делая красивые фото
- познакомиться с уникальными культурными традициями стран фестиваля
- поверить, что пандемия закончится
- почувствовать, что мир ждет встречи с каждым!

Инсталляции представляют собой набор декораций, характерного реквизита, предметов мебели, декора и подробнейшим образом воссоздают неповторимую атмосферу страны, города или туристического места. Инсталляции дополнены звуками, запахами; в декорациях разворачивается иммерсивное шоу, которое поможет создать максимальный эффект присутствия.

Фестиваль «Жизнь без границ» состоится 20 июля 2021 года с 12.00 до 20.00 по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74Д, «Люмьер-Холл».

Вход свободный.

Креативное пространство также приглашает к посещению мультимедийной выставки «Айвазовский, Кандинский, Дали и Бэнкси. Ожившие полотна», которая открыта ежедневно с 11:00 до 23:00 до 27 июня. На выставке представлено более сотни работ Ивана Айвазовского, работы Дали, а также лучшие творения Василия Кандинского и Бэнкси. Картины переведены в формат ps-3D и дополнены анимацией, что создает у зрителя эффект полного погружения в изобразительный мир художников.

Фестиваль иммерсивных инсталляций «Жизнь без границ» становится одним из первых некоммерческих общественных проектов, реализуемых на открытой территории креативного пространства «Люмьер-Холл».

С 2015 года «Люмьер-Холл» является уникальной мультимедийной площадкой, где проходят выставки, концерты, шоу с полным погружением и кинопоказы. «Люмьер-Холл» открыт для партнерства с общественными организациями и проведения различных креативных мероприятий.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

17-02-2021, 19:30
Творческая встреча Катей Шимилевой в рамках фестиваля уличной музыки "Звуки Питера 2021"
17-04-2016, 11:34
Петербуржцев приглашают на фестиваль анимации
16-11-2014, 15:48
«Звуковые пути»
27-04-2018, 10:20
В Цирке на Фонтанке выступят титулованные артисты из разных стран мира
14-12-2016, 18:44
Фестиваль социального предпринимательства
12-06-2015, 09:52
Фестиваль международного уровня современного уличного искусства Street Art

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
222
15-06-2021, 12:02
В Ленобласти произошло ДТП с лосем. Водитель в реанимации
0
338
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
365
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
509
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
Наверх