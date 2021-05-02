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Питерец.ру » Культура » Выставка «Игры всерьез»

Выставка «Игры всерьез»

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
mispxx-xxi.ru
Выставка «Игры всерьез», посвященная 75-летию художника Виктора Данилова

Экспозиция, посвященная 75-летию Виктора Данилова (1946-2010), сознательно сконцентрирована на представлении его скульптурных и графических произведений 1990-2000-х гг. Работы, а их более 50-ти, дополняя друг друга в сюжетах и темах, раскрывают перед нами автора с очень самобытным и непосредственным взглядом на мир, полным юмора, иронии и глубины.

Виктор Данилов вошел в историю культурной жизни Санкт-Петербурга в конце 1980-х, тихо и казалось бы незаметно.  Он одним из первых среди мастеров, ныне хорошо известной озерковско-шуваловской группы, обустроил под мастерскую заброшенный деревенский дом, наполнил его яркой художественной жизнью, постепенно превратив свою творческую обитель в своеобразное место паломничества для всех, тяготевших к искусству. Данилов привлекал внимание профессионалов, местных жителей, оседавших в этой деревне предпринимателей, коллекционеров. Все, что его окружало, он превращал в искусство. Валявшиеся под ногами куски дерева резал, полировал и давал жизнь скульптурным произведениям, которые тут же становились частью интерьера мастерской. Некогда царственно восседавшая у обеденного стола «Старая Европа» (1992), в настоящее время является музейным экспонатом (собрание МИСП), а трогательные девочки, стоявшие на табуреточках и украшавшие маленький полисадничек перед домом их создателя, разлетелись по частным коллекциям.

Смелая фантазия Данилова позволяла ему трансформировать самые простые предметы в необычайные и яркие художественные образы. Камни, фанера, строительные лестницы неожиданно приобретали причудливые очертания, красоту формы и определенный смысл, ненавязчиво внедряясь  в жизненную среду бытования автора и меняя ее эстетический облик.

Нас не удивляют странные персонажи, которыми населен мир Данилова – задумчивые дамы, замершие в вечности, беззаботные девушки-«герлушки», живущие вне времени, чудные животные, не лишенные характера и чувства юмора, неспешные представители морской фауны. Все они персонажи этого мира, а происходящее вокруг действо – игра. Реальность обретает здесь новый смысл. Это игра всерьез, которая сделала своего создателя свободным и счастливым, а нас, зрителей, невольными участниками увлекательного художественного действа.  

14 мая – 11 июля 
Открытие выставки состоится 13 мая в 18:00

Источник: Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ-XXI веков,
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