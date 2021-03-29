Фестиваль спортивных видов танца состоялся в онлайне

Петербургский фестиваль спортивных видов танца прошел в онлайне. Событие посвятили подвигу легендарного молодежного фронтового ансамбля Аркадия Ефимовича Обранта.

Танцевальные сообщества города представили зажигательную программу, включающую в себя различные виды танцев: акробатический рок-н-ролл, хип-хоп, бальные танцы, вест кост свинг, буги-вуги, линди-хоп, соло-джаз, чарльстон, джаз, чирлидинг.

“Фестиваль дает возможность выбрать подходящий для каждого вид физической активности и быть всегда в бодром расположении духа. Танцевальные виды спорта могут применяться молодёжью на открытом воздухе, что в период пандемии вируса наиболее ценно. А еще для танцевальных видов спорта не требуется многочисленных затрат на оборудование. Спортивная одежда и спортивная обувь - все, что нужно для занятий”, - отметил мастер спорта по акробатическому рок-н-роллу, Чемпион Мира, Чемпион Европы, обладатель Кубка мира, многократный абсолютный чемпион России, многократный обладатель Кубка России Виталий Воронович.

В организации и съемках мероприятия приняли участие 70 представителей: Федерации акробатического рок-н-ролла, информационного портала Omega-PRO, танцевального клуба Rock n Roll Jokers, Федерации чир спорта и черлидинга, Брейк-данс школы, Vegas Dance Studio.

Посмотреть ролик и насладиться танцевальной эстетикой можно по ссылкам: https://vk.cc/c0fPBk, https://www.youtube.com/watch?v=gDPQ_8zmyys.