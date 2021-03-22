ANTYПлюшкин готовится к "Часу Земли"

Проект о разумном потреблении ANTYПлюшкин должен был состояться 28 марта 2020 года, но все случилось так, как случилось. Зато почти ровно через год повзрослевший и посвежевший ANTYПлюшкин вновь собирает друзей. Пора расхламляться и готовиться к теплу!

27 марта, в день проведения международной экологической акции "Час Земли", проект о разумном потреблении ANTYПлюшкин приглашает на лекции, мастер-классы и большую ярмарку обмена. Гости проекта будут говорить об осознанной моде и изучать 10 правил как выглядеть дорого, не сливая семейный бюджет в трубу, мастерить арт-объект из лоскутков и кашпо для цветов в технике макраме. Участников также ждет традиционный обмен вещами и предметами декора, крафтшеринг и обмен цветами.

В официальной группе проекта (https://vk.com/antyplushkin ) участники смогут найти еще два видео-мастер-класса по созданию игрушки и элемента интерьера из подручных вещей и подробную информацию о программе, спикерах и ярмарке обмена.

Обращаем ваше внимание на противовирусные ограничения: просим вас обязательно зарегистрироваться, а в библиотеке находиться в маске и перчатках. Организаторы обеспечивают рассадку с соблюдением социальной дистанции.

Программа:

12:00 – 14:00 и 15:00 – 16:00 – ярмарка обмена. Прием вещей на обмен начинается 20 марта по адресу: Заневский пр.,32. Захватите свои старые купоны (если они у вас остались), их можно будет обменять на купонную книжку.

13:00 – 16:00 – крафтшеринг проводит "Крафтшеринг Петербург" и лаборатория апсайклинга "Вещная Жизнь". Купоны на крафтшеринг не действуют, это непосредственный обмен между участниками.

12:00 – 14:00 – цветочный обмен. Купоны на цветочный обмен не действуют, это непосредственный обмен между участниками.

Мастерская:

13:00 – 15:00 – мастер-класс «Арт-объект из лоскутков ткани» от лаборатории апсайклинга Вещная Жизнь. Обязательная регистрация https://sovremennik-events.timepad.ru/event/1583104/ .

15:30 – мастер-класс «Кашпо для цветов в технике макраме» от Оли Оазис. Обязательная регистрация https://sovremennik-events.timepad.ru/event/1583117/ .

Лекторий:

14:00 – 15:00 – Лекция «10 правил как выглядеть дорого, не сливая семейный бюджет в трубу» от стилиста Виктории Вольской. Подробная информация и обязательная регистрация https://sovremennik-events.timepad.ru/event/1583040/.

16:10 – 17:10 – Лекция «Осознанная мода» от основателя проекта Осознанная мода и фестиваля осознанной моды OLD NEW CLOTHES Полины Апрелевой. Подробная информация и обязательная регистрация https://sovremennik-events.timepad.ru/event/1583079/

Возрастное ограничение – 16+