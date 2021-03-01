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Питерец.ру » Культура » В центре Петербурга скульптура трубочиста лишилась головы и конечностей

В центре Петербурга скульптура трубочиста лишилась головы и конечностей

0
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Опубликовал: Вадик Котов
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Вместо "потерявшего" голову трубочиста на Большой Московской придется создать нового

Трубочист, украшающий фасад дома №5 по Большой Московской улице, остался без головы и конечностей. На это обратили внимание пользователи социальных сетей, а позже печальный факт подтвердил корреспондент Piter.TV. Мы узнали у пресс-службы администрации Центрального района, какова дальнейшая судьба элемента благоустройства, и кто будет его восстанавливать.

Малая архитектурная форма появилась в 2004-2006 годах в рамках комплексного благоустройства двора. Так как трубочист не состоит на балансе у администрации района, а принадлежит частному лицу, его восстановлением власти заняться не могут. По законодательству за содержанием объекта должен следить собственник. Прежде всего необходимо выяснить у комитета по градостроительству и архитектуре, была ли согласована работа. 

По информации, ЖКС №2 Центрального района, трубочист сделан из мягких материалов, он разрушается и отреставрировать работу, скорее всего, уже не удастся. Единственный вариант — сделать что-то новое. 

Попытаемся договориться с автором, а также узнать мнение жителей - захотят ли они обратно восстановить "памятник" или не захотят. Может, они захотят взять его на баланс и содержать его в будущем. Пока не известно.

Сейчас работу планируют снять, чтобы "мужчина" случайно не свалился на прохожих.

Источник: Piter.TV
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