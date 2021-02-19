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Питерец.ру » Культура » В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»

В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
google.ru
В кинотеатре «Великан парк» состоялась премьера фильма телеканалов ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя»

18 февраля в кинотеатре «Великан парк» состоялась премьера фильма телеканалов ТНТ, ТНТ4 и компании Good Story Media «Батя». Продюсеры, журналисты и звёзды собрались, чтобы посмотреть самую родную комедию, которая стартует во всех кинотеатрах страны 23 февраля.

«Батя» – комедийная история о путешествии Макса (Стас Старовойтов) к своему Бате (Владимир Вдовиченков), суровому русскому мужику, который стал отцом на заре девяностых и воспитывал своего сына так, как это делали все советские люди. Батя обещал навестить Макса и его семью на свое 70-летие, но, как всегда, не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей. От этих воспоминаний сожмется сердце у каждого, кто хотя бы чуть-чуть застал девяностые.

В Петербурге фильм представили продюсер фильма Гавриил Гордеев и директор канала ТНТ4, продюсер Аркадий Водахов. Среди гостей на показе были иллюзионист и резидент Comedy Club Petersburg Александр Муратаев, финалист 10-го сезона «Comedy Баттл» и участник группы «Электрослабость» Всеволод Москвин, артисты Слава Фактор и Чак Бро и многие другие.

Гавриил Гордеев, рассказал о том, почему столько разных продюсеров (Аркадий Водахов, Иван Калашников и продюсеры Good Story Media Антон Зайцев, Артем Логинов и Антон Щукин) объединились вокруг этого фильма: «Несмотря на то, что «Батя» — это комедия, мы подняли большую философскую и социальную тему отцов и детей 90-х. Кто-то должен был собрать весь спектр эмоций про то, что заботило тех, кто рос и воспитывал детей в то время, и я рад, что нам это удалось».

Зрители закрытого показа приняли фильм тепло, отмечая превосходную игру актеров, достоверность декораций эпохи 90-х и удачное сочетание комедийных скетчей с проблематикой отношений отца и сына.

«Фильм очень понравился! Особенно сценарий и игра актеров. На протяжении всего сюжета идет хорошая плотность юмора, что, конечно, не может не радовать. Меня очень удивили декорации тех 90-х, которые были так четко и детализировано подобраны», - поделился иллюзионист и резидент Comedy Club Petersburg Александр Муратаев.

На протяжении всего фильма зал не переставал смеяться, а после просмотра все делились трогательными воспоминаниями из своего детства. После показа Гавриил Гордеев и Аркадий Водахов ответили на вопросы гостей и журналистов, поделились интересными фактами со съемок и секретами, с помощью которых фильм получился таким добрым и атмосферным.

Напомним, в прокат фильм выходит 23 февраля – смотрите комедию «Батя» во всех кинотеатрах страны!

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