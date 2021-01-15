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Питерец.ру » Культура » Фотопроект «Праздник для всех»

Фотопроект «Праздник для всех»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Фотопроект «Праздник для всех» порадовал петербуржцев в преддверии Нового года

В декабре благотворительный фонд «Доброделы» запустил небольшой фотопроект «Праздник для всех». Волонтеры фонда месте с известным Петербургским фотографом Ольгой Проскуриной не просто навещали своих подопечных, а создавали им новогоднее настроение. Организаторы приносили с собой новогодние игрушки и аксессуары и помогали украшать дом.

Среди участников была многодетная семья Махмудовых, так сложилось, что одна из дочерей в прошлом году прошла курс химиотерапии, а из-за постоянных заболеваний младшего сына, мама не можем работать, а отец работает простым водителям, который во время самоизоляции сидел без работы. Как призналась мама Гузала, что для них участие в таком мини-проекте колоссальная поддержка и надежда, что все будет хорошо.

Также среди участников были и участники войны, пожилым женщинам очень не хватает общения и внимания, поэтому они очень обрадовались приходу волонтеров.

В канун старого нового года организаторы презентовали фото карточки, чем еще раз напомнили, что творить добро и чудеса под силу каждому.

«Праздник для всех» – для меня это даже не фотопроект.
Фокус был на другом: провести время с людьми, которые нуждаются во внимании, подарить им предновогоднее настроение, украсить дом и увидеть, как настроение их меняется в лучшую сторону. Мне кажется, у нас все получилось», – отмечает Ольга Проскурина, фотограф, идеолог проекта.
Источник: Комитет по молодежной политике
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