ента новостей

15:22
Когда восстановятся автобусные перевозки между Петербургом и Прибалтикой
15:12
Уцелеет ли Парк Победы между двух гигантских строек?
15:09
ЗакС спросил губернатора о будущем Охтинского мыса
15:04
Галустян и Киркоров раскрыли обман бизнес-тренеров
15:01
Россельхознадзор рассказал, как выбрать новогоднее дерево
14:56
РХТУ возглавил рейтинг вузов в номинации «Химико-биологические науки и технологии»
14:34
В центре Петербурга т аксист изнасиловал пассажирку
14:25
В Петербурге сотрудники полиции исполнили мечту 7-летнего мальчика
11:51
В Петербурге полицейскими раскрыт квартирный грабеж
10:15
Умерла жена Полтавченко
09:31
Кто в Госсовете?
19:41
В Петербурге готовят профессионалов будущего
15:27
В Петербурге задержали аферистов похищавших денежные средства с банковских карт граждан
15:21
Марк Николаев взял «золото» на Кубке Сальникова
11:10
В Петербурге задержали афериста, лишившего пенсионера нескольких миллионов
11:05
В Ленобласти открыт восьмой скоростной железнодорожный маршрут
10:34
В Петербурге аферисты забрали у пенсионера почти 2,2 миллионов рублей
10:17
В Красногвардейском районе задержан автоугонщик
09:01
Виноват климат
08:41
Что с промышленностью?
23:04
Баскетбольный «Зенит» и ЦСКА в Евролиге проиграл, и Хвостова надолго потерял
11:35
В Купчино мужчина удерживал в квартире и избивал путану
11:17
В Кадастровой палате Ленобласти расскажут, как исправить техническую ошибку в сведениях ЕГРН
10:57
В Петербурге лжесантехники «развели» пенсионерку
08:31
Они все равно рыбачат
08:02
Нужно ли запрещать «Наруто»?
18:41
Погас Вечный огонь
17:36
Вирус стал заразнее
09:18
Безработица снизилась
08:56
Что с турпотоком?
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Галустян и Киркоров раскрыли обман бизнес-тренеров

Галустян и Киркоров раскрыли обман бизнес-тренеров

0
38
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СТС
Канал СТС продолжит развенчивать мифы и стереотипы во втором сезоне научно-развлекательного скетчкома «Миша портит всё»

11 января в 19:00 канал СТС продолжит развенчивать мифы и стереотипы во втором сезоне научно-развлекательного скетчкома «Миша портит всё». В новых сериях главный герой в исполнении Михаила Галустяна покажет привычный мир с неожиданной стороны. Узнать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах жизни помогут эксперты и приглашённые звёзды: Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони.

В одном из эпизодов Миша с королём эстрады докажет, что большинство тренингов личностного роста лишь способ выкачивания денег. Ведь песня «Если хочешь идти — иди», шуточную версию которой Галустян и Киркоров исполнят вместе, содержит не меньше полезных и при этом бесплатных советов, чем дорогие мастер-классы.

Чтобы составить достойный дуэт с Филиппом, Михаил примерил перья, стразы и другие привычные атрибуты сценического гардероба Киркорова. Наряд дополнил коллекцию из десятков костюмов, в которых Галустян предстанет в новом сезоне.

Развеивать популярные мифы шоумен будет в образах Джека Воробья, Гарика Поттера, Дарта Вейдера, джина, байкера, зубной феи, сочинского таксиста, купидона, рыцаря, Боба Марли, Джеймса Бонда и Старца Фура из «Форта Боярд».

«Вселенная моих персонажей продолжает расширяться: кажется, я уже обогнал Marvel. Такое количество разных образов помогает не растерять актёрскую форму, а главное — подать полезную информацию в нескучном игровом ключе», — признаётся Михаил.

С помощью новых образов шоумен расскажет, как не оставить целое состояние у стоматолога, почему нелегальное скачивание фильмов — опасное занятие, а видеоигры — полезное, как экономить на электроприборах и многое другое. Профессиональные советы Мише и зрителям озвучат терапевты, психологи, ветеринары, экологи, тату-мастера, физиогномисты, пиарщики, продюсеры и другие эксперты.

«Миша портит всё», 2-й сезон

Премьера на СТС — 11 января!

Понедельник — четверг в 19:00

Источник: СТС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

5-05-2015, 08:42
Спектакль ко дню рождения Данилы Козловского
26-04-2018, 15:12
Состоялся Гала-концерт ХIV ежегодного фестиваля юных вокалистов «Золотой микрофон»
24-03-2016, 21:08
Участников Art-Premium Week в Петербурге будут оценивать Оскар Кучера, Митя Фомин и
5-12-2012, 10:05
В Ледовом дворце состоится грандиозный праздник «Ханука 2012»
5-11-2020, 12:16
Проект «Вслух» объявляет набор участников
18-11-2016, 08:34
"ЗапрИщай и влаВствуй"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
698
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
745
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 574
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 970
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх