Галустян и Киркоров раскрыли обман бизнес-тренеров

11 января в 19:00 канал СТС продолжит развенчивать мифы и стереотипы во втором сезоне научно-развлекательного скетчкома «Миша портит всё». В новых сериях главный герой в исполнении Михаила Галустяна покажет привычный мир с неожиданной стороны. Узнать правду о гигиене, видеоиграх, спортзалах, праздниках и других аспектах жизни помогут эксперты и приглашённые звёзды: Филипп Киркоров, Сергей Светлаков и рэпер МС Дони.

В одном из эпизодов Миша с королём эстрады докажет, что большинство тренингов личностного роста лишь способ выкачивания денег. Ведь песня «Если хочешь идти — иди», шуточную версию которой Галустян и Киркоров исполнят вместе, содержит не меньше полезных и при этом бесплатных советов, чем дорогие мастер-классы.

Чтобы составить достойный дуэт с Филиппом, Михаил примерил перья, стразы и другие привычные атрибуты сценического гардероба Киркорова. Наряд дополнил коллекцию из десятков костюмов, в которых Галустян предстанет в новом сезоне.

Развеивать популярные мифы шоумен будет в образах Джека Воробья, Гарика Поттера, Дарта Вейдера, джина, байкера, зубной феи, сочинского таксиста, купидона, рыцаря, Боба Марли, Джеймса Бонда и Старца Фура из «Форта Боярд».

«Вселенная моих персонажей продолжает расширяться: кажется, я уже обогнал Marvel. Такое количество разных образов помогает не растерять актёрскую форму, а главное — подать полезную информацию в нескучном игровом ключе», — признаётся Михаил.

С помощью новых образов шоумен расскажет, как не оставить целое состояние у стоматолога, почему нелегальное скачивание фильмов — опасное занятие, а видеоигры — полезное, как экономить на электроприборах и многое другое. Профессиональные советы Мише и зрителям озвучат терапевты, психологи, ветеринары, экологи, тату-мастера, физиогномисты, пиарщики, продюсеры и другие эксперты.

«Миша портит всё», 2-й сезон

Премьера на СТС — 11 января!

Понедельник — четверг в 19:00