ента новостей

12:41
Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»
12:38
Выставка «Monochrom»
12:35
В Петербурге почти 5 тонн шведского корма для собак и кошек не прошли ветеринарный контроль
12:00
В Невском районе мужчина развлекался стрельбой на улице
11:48
В центре Петербурга в мужчину стреляли из травмата
11:42
В Ленобласти полицейские вскрыли мошенничество с присвоением земельных участков
11:28
Трансляции предновогодних концертов Петербургской филармонии
11:23
Звёзды театра и кино начитали с участниками конкурса «Живая классика» аудиокниги для незрячих подростков
11:17
В Петербурге состоялся Форум профессионального развития #ProfiMama
08:22
Зря вкладывали в структуру Чубайса
07:56
Что с прожиточным минимумом?
23:48
В 0:3 от «Брюгге» виновата вовсе не ошибка Прохина!
18:52
Рейд безопасности
14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
13:59
Выставка «Тихие игры»
13:56
Выставка «МЕСТЕЧКО»
13:52
В Петербурге дому-памятнику вернут окно
13:45
День единых действий прошел в Петербурге
13:03
Бывший Ленинградский партийный архив представляет новый интернет-проект
12:59
Лучшие дипломные спектакли театральных школ Санкт-Петербурга
12:53
В Петербурге поймали афериста, обманувшего пенсионерку с заменой электросчетчиков
10:38
В центре Петербурга у гражданина Китая украли 15 миллионов рублей
08:36
Привили от гриппа
08:11
Деньги для Боткинской больницы
14:52
Выставка «Негероическое время»
14:49
В Петербурге пенсионерка отдала аферистам 3,6 миллиона рублей
14:43
В Ленобласти пенсионер сгорел в бане
14:24
Выставка «СНЕГ ИДЕТ»
14:21
Выставка «Структуры»
14:10
«Культурный марафон» продлён до 15 декабря
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»

Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
АРТМУЗА
Анна Каждан представит живописные работы и арт-объекты разных лет

2 декабря в рамках персональной выставки Анна Каждан представит живописные работы и арт-объекты разных лет, объединенные общей темой радостного предвкушения праздника.

Каждан – мастер массовых сцен, народных гуляний, праздничных хороводов, волшебных карнавалов и детских игр. Любимый цвет художницы – все оттенки синего. Для нее он символизирует не только небо, но и определенное состояние души – уютное счастье и радость.

«И хоть мир иногда демонстрирует нам свои агрессивные грани, от них можно защищаться. Как минимум – рисовать то, что радует глаз. И передавать это другим, чтобы они тоже радовались. Элементы фольклора я рисую потому, что решительно весь этот фольклор замечаю сегодня. Новогодняя ярмарка, продавщицы в валенках раскатали ледянку и наперегонки соревновались, кто быстрее прокатится. Подсознательные воспоминания объединяют моих зрителей. Реальность, которую я вижу, и стараюсь передать с помощью красок, – родом из детства».

Анна Каждан работала над иллюстрациями к книгам стихов, а также создавала графические листы для календарей; создавала плакаты и иллюстрации для учебных пособий в сфере экологического образования для общественной организации «Осэко», разрабатывала обложки детских журналов «Окно», эскизы для подарочных новогодних открыток и кофейных сервизов из фарфора по заказу фирм «Нестле» и «Авиелен». Участвовала как иллюстратор в разработке фирменного новогоднего стиля для магазина ГУМ и компании Боско в 2009 году.

Выставка продлится до 28 января. Вход свободный. 0 +

АННА КАЖДАН «С НАСТУПАЮЩИМ!»
2.12.2020 – 28.01.2021 (Галерея «Мастерская художника», 3 эт.)

Вернисаж 3 декабря в 19:00!
Будет присутствовать автор! 

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

23-06-2017, 11:22
Выставка художницы Ларисы Ахмадеевой «МЕЛОДИЯ ДУШИ»
3-12-2012, 08:49
Выставка-ярмарка «Новогодний подарок»
22-08-2019, 13:31
Выставка графики Ксении Воскобойниковой «Путь художника»
11-12-2016, 11:41
В Петербурге действует уникальная выставка "Химеры Рождества"
Вчера, 14:01
Выставка «КОЕ-ЧТО»
1-06-2015, 08:32
Выставка «Живопись стеклом»

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
208
26-11-2020, 12:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП
0
224
25-11-2020, 13:33
В Ленобласти под Гатчиной произошло смертельное ДТП
0
1 024
27-10-2020, 12:26
В Петербурге пенсионер погиб под колесами Мерседеса
0
1 438
12-10-2020, 14:53
В Ленобласти пьяный мужчина на угнанной иномарке совершил смертельное ДТП
Наверх