Выставка «С НАСТУПАЮЩИМ!»

2 декабря в рамках персональной выставки Анна Каждан представит живописные работы и арт-объекты разных лет, объединенные общей темой радостного предвкушения праздника.

Каждан – мастер массовых сцен, народных гуляний, праздничных хороводов, волшебных карнавалов и детских игр. Любимый цвет художницы – все оттенки синего. Для нее он символизирует не только небо, но и определенное состояние души – уютное счастье и радость.

«И хоть мир иногда демонстрирует нам свои агрессивные грани, от них можно защищаться. Как минимум – рисовать то, что радует глаз. И передавать это другим, чтобы они тоже радовались. Элементы фольклора я рисую потому, что решительно весь этот фольклор замечаю сегодня. Новогодняя ярмарка, продавщицы в валенках раскатали ледянку и наперегонки соревновались, кто быстрее прокатится. Подсознательные воспоминания объединяют моих зрителей. Реальность, которую я вижу, и стараюсь передать с помощью красок, – родом из детства».

Анна Каждан работала над иллюстрациями к книгам стихов, а также создавала графические листы для календарей; создавала плакаты и иллюстрации для учебных пособий в сфере экологического образования для общественной организации «Осэко», разрабатывала обложки детских журналов «Окно», эскизы для подарочных новогодних открыток и кофейных сервизов из фарфора по заказу фирм «Нестле» и «Авиелен». Участвовала как иллюстратор в разработке фирменного новогоднего стиля для магазина ГУМ и компании Боско в 2009 году.

Выставка продлится до 28 января. Вход свободный. 0 +

АННА КАЖДАН «С НАСТУПАЮЩИМ!»

2.12.2020 – 28.01.2021 (Галерея «Мастерская художника», 3 эт.)

Вернисаж 3 декабря в 19:00!

Будет присутствовать автор!