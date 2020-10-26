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Питерец.ру » Культура » «Марши наших побед» прозвучат в парке «Россия – моя история»

«Марши наших побед» прозвучат в парке «Россия – моя история»

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
myhistorypark.ru
Из Исторического парка «Россия – моя история»​​​​​ пройдут онлайн-трансляции проекта «Марши наших побед».

27 октября, 6, 7, 19, 26 ноября из Исторического парка «Россия – моя история»​​​​​ пройдут онлайн-трансляции выступлений участников музыкального историко-просветительского проекта «Марши наших побед». Запись выступлений будет доступна на сайте myhistorypark.ru.

Художественный руководитель проекта Сергей Поляничко.

Проект «Марши наших побед» продолжится после вынужденной приостановки в марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Проект представлен онлайн-концертами, в которых примут участие известные российские духовые коллективы: Адмиралтейский оркестр, Концертный духовой оркестр «Нева», Оркестр Нахимовского военно-морского училища, Концертный духовой оркестр «Петр Великий».

Проект посвящен истории побед Русской и Советской армии, которые находили свое отражение в произведениях искусства. Наряду с другими жанрами, духовая музыка дает объемный разнообразный материал для изучения родной героической истории. Еще Наполеон замечал: «В российской кампании у моего войска было два главных врага: морозы и русская военная музыка».

«Наши концерты – это уроки истории, рассказанные языком музыки», – говорит художественный руководитель проекта, дирижер Сергей Поляничко.

В исполнении духовых оркестров прозвучат старинные марши Русской армии, марши Советской армии, известные вальсы, фокстроты и песни военных лет, которые отражали события эпохи и во все времена поднимали и поддерживали боевой дух армии.

Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов.

Начало трансляций в 18.00.

Посетители Исторического парка смогут присутствовать на записи трансляций, которые будут проходить в атриуме. Необходимо обязательно быть в маске и находиться друг от друга на безопасной дистанции.

Вход свободный.

Источник: Пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история»
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