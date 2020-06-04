В Петербурге по Фонтанке запустят кораблики с желаниями горожан

Совсем недавно в соцсетях запустился флешмоб, в котором петербуржцы постили фото со своими желаниями. Эта акция была создана телеканалом ТНТ к запуску драматического комедийного сериала «257 причин, чтобы жить», рассказывающем о том, что не стоит откладывать счастье на потом.

Человеку свойственно мечтать, что-то планировать и одновременно прокрастинировать, откладывая свои самые заветные желания на послезавтра. Особенно много мы мечтаем именно сейчас, когда вокруг сложилась не самая благоприятная обстановка. В этих условиях нам всем как никогда нужна поддержка. Чем мы займемся в ближайшем будущем? Может быть наконец выучим иностранный язык? А может быть будем бегать по утрам? Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей и продолжить флешмоб! Только сделать его еще более массовым, запустив кораблики по Фонтанке, на парусах которых будут написаны желания жителей Санкт-Петербурга.

Принять участие во флешмобе может абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать желание, написать его от руки или распечатать, найти цифру в своем окружении, сделать фото и запостить в ВКонтакте или в Инстаграм под хэштегом #СписокЖеланийСПБ.

Все желания петербуржцев попадут на паруса корабликов, которые запустит телеканал по Фонтанке 8 июня, в день премьеры сериала в эфире ТНТ. Подробности в официальной группе ТНТ в Санкт-Петербурге https://vk.com/tntspb .

Что касается самого сериала, то «257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми. По сюжету Женя Короткова (Полина Максимова) долго боролась с болезнью и уже готовилась к самому худшему, но врач объявляет ей о том, что коварная болезнь отступила. Вне себя от счастья, Женя хочет на всю Москву кричать песню Staying Alive, но радость момента портит бойфренд Митя — он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжелой болезнью совсем не по-мужски, здоровую — другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье — ее сестра захватила квартиру и инстаграм-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени; и на работе, где коллеги думают, что рак заразен, а хамоватый начальник заявляет, что «лысая баба — это как-то я не знаю».

Смотрите новый драмеди «257 причин, чтобы жить» с 8 июня в 20:00 на ТНТ и участвуйте во флешмобе #СписокЖеланийСПБ, чтобы ваше желание попало на кораблик.