В Сосновом Бору провели студенческую ярмарку вакансий

В Сосновоборском политехническом колледже состоялась масштабная ярмарка вакансий, собравшая более сотни студентов и ведущих работодателей Ленинградской области. Мероприятие, организованное, вероятно, при поддержке областного департамента образования и службы занятости, предоставило уникальную возможность будущим специалистам познакомиться с потенциальными работодателями и заложить основы своей будущей карьеры. Центральным вопросом, вызвавшим наибольший интерес у студентов, стало прохождение производственной практики – неотъемлемой части образовательной программы, позволяющей приобрести практический опыт и закрепить теоретические знания.

Многие студенты, стремящиеся к финансовой независимости, начинают искать подработку уже с первого курса, часто выбирая вакансии, непосредственно связанные с их будущей специальностью, например, помощь в строительстве (для будущих инженеров), работа в IT-сфере (для программистов) или подсобные работы на промышленных предприятиях (для техников). Однако значительная часть студентов еще не определилась с конкретным направлением профессиональной деятельности, и ярмарка вакансий стала отличной площадкой для профессиональной ориентации и расширения кругозора.

Среди участников ярмарки были представлены крупнейшие компании Ленинградской области, предлагающие широкий спектр вакансий и перспектив карьерного роста.

В результате ярмарки вакансий многие студенты подали заявки на прохождение практики, некоторые даже прошли первичное собеседование, получив конкретные предложения о сотрудничестве. В целом мероприятие было оценено как чрезвычайно полезное и эффективное, способствующее укреплению связей между образовательными учреждениями и работодателями Ленинградской области. Организаторы планируют проводить подобные ярмарки вакансий регулярно, расширяя круг участников и предлагаемых вакансий, чтобы обеспечить молодым специалистам достойное начало профессиональной карьеры. Кроме того, в будущем планируется включение онлайн-платформы для удобства общения и подачи заявок. Это позволит увеличить охват участников и сделать процесс поиска работы более эффективным.