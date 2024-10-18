Налаживаем грузоперевозки с Африкой

Петербург взаимодействует со многими регионами и странами. Из Северной столицы осуществляются различные грузоперевозки – в том числе, морские. Теперь СПб планируют связать с Африкой.

По данным «Питерец.ру», в 2025 году будет запущен маршрут из СПб в порты Гвинеи, Ганы, Нигерии и Марокко. Он будет линейным, а осуществит его C-Shipping. Глава данной структуры Алексей Гагаринов сообщил, что сначала планируется задействовать 2 судна. Этого хватит для запуска грузоперевозок. Потом уже нужно будет смотреть, как на происходящее отреагирует рынок.

Сейчас C-Shipping работает по многим направлениям. Что касается Африки, грузы отправляются только в Кению и Египет, но добавятся еще 4 указанные выше страны.