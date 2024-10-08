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Питерец.ру » Экономика » Можно сдать монеты

Можно сдать монеты

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
neva.today
Петербуржцы получили возможность сдать накопившиеся монеты

Сегодня мы живем в век пластиковых карт и безналичных переводов, из-за чего люди стали меньше расплачиваться обычными банкнотами. Мелочь превратилась в еще более редкое явление. При этом у многих дома остались накопившиеся монеты. Что же тогда с ними делать?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась акция «Монетная неделя». Данное мероприятие продлится до 20 октября. Каждый житель СПб может освободиться от мелочи, которая накопилась у него дома.

Так что можно опустошить старое хранилище и отнести монеты в банк. Там их обменяют на банкноты или переведут эту сумму на счет. При этом обмену подлежат российские монеты, изготовленные не позднее 1997 года. Еще нужно прихватить с собой паспорт. Ну а монеты должны быть заранее рассортированными.

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