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Питерец.ру » Экономика » Как соискатели воспринимают отзывы о компаниях?

Как соискатели воспринимают отзывы о компаниях?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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78.ru
Насколько петербуржцы доверяют отзывам о компаниях при устройстве на работу?

В наш век интернета можно получить информацию практически о любой компании. Для этого достаточно зайти на ее сайт, в группу соцсети, а также почитать отзывы на специальных ресурсах.

По данным «Питерец.ру», 80% петербуржцев, устраивающих на работу, изучают отзывы о своем потенциальном работодателе. При этом верят данной информации примерно половина опрошенных.

53% соискателей обращают внимание на комментарии от работников, имеющих прямое отношение к интересующей организации. 32% предпочитают получать информацию с официальных ресурсов этой компании и из публикаций в СМИ. 28,5% ищут отзывы на сайтах по трудоустройству и через поисковые системы. И только 9% собирают информацию от друзей и знакомых, поскольку больше доверяют этим источникам.

49% респондентов признались, что негативные отзывы о компании повлияли на выбор работы. После прочтения гневных комментариев эти соискатели решили не связываться с компаниями, которые повергались серьезной критике.

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