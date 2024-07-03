Как соискатели воспринимают отзывы о компаниях?

В наш век интернета можно получить информацию практически о любой компании. Для этого достаточно зайти на ее сайт, в группу соцсети, а также почитать отзывы на специальных ресурсах.

По данным «Питерец.ру», 80% петербуржцев, устраивающих на работу, изучают отзывы о своем потенциальном работодателе. При этом верят данной информации примерно половина опрошенных.

53% соискателей обращают внимание на комментарии от работников, имеющих прямое отношение к интересующей организации. 32% предпочитают получать информацию с официальных ресурсов этой компании и из публикаций в СМИ. 28,5% ищут отзывы на сайтах по трудоустройству и через поисковые системы. И только 9% собирают информацию от друзей и знакомых, поскольку больше доверяют этим источникам.

49% респондентов признались, что негативные отзывы о компании повлияли на выбор работы. После прочтения гневных комментариев эти соискатели решили не связываться с компаниями, которые повергались серьезной критике.