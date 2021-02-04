Как научиться правильно оценивать отзывы о брокерах

Отзывы клиентов являются самым элементарным решением для повышения репутации, именно поэтому в Сети часто встречаются различные мнения о форекс-брокерах. Положительные преимущественно размещаются на их же собственных сайтах, тогда как на независимых форумах и порталах высокий рейтинг демонстрирует далеко не каждая организация.

Ни для кого не является секретом тот факт, что сегодня отзывы вполне можно заказать, вложив в них заранее заготовленный смысл и содержание. В то же время откуда, как не из мнений пользователей, новичкам узнавать об условиях работы с тем или иным брокером? Как научиться фильтровать информацию таким образом, чтобы отсеять явную рекламу, но не покупаться при этом на негатив, который точно так же может быть заказан конкурирующими организациями?

Для того чтобы выбрать подходящего форекс-брокера, к числу которых относится и Saxo Bank, изначально следует со всех сторон честно проанализировать те торговые и финансовые условия, которые он предлагает. Мнения трейдеров, торгующих на постоянной основе, тоже имеют значение. Ориентируясь на отзывы, можно узнать, какой уровень обслуживания предлагает та или иная компания, насколько быстро выводятся средства, имеются ли помехи для торговли в плюс и сливаются ли депозиты. Таким образом, можно составить своеобразный рейтинг брокеров и понять, кто из них является явным мошенником, а кому можно доверять.

Как понять, что комментарий необъективен

Все брокеры могут «похвастать» отрицательными отзывами, идеальной репутации не найти ни у одной подобной компании. Связано это с тем, что сотрудничать приходится с большим количеством клиентов, а потому всегда встречаются те, кто остается недоволен качеством обслуживания. Более того, чем больше клиентов у брокера, тем больше отрицательных отзывов на него напишут, скорее всего. Высокий процент негативных комментариев далеко не всегда отражает ненадежность дилера. Для того чтобы понять это, достаточно просто внимательно их прочесть. Опять же, следует брать во внимание и тот факт, что далеко не все довольные клиенты оставляют положительные комментарии. С негативом люди обращаются к Сети гораздо чаще.

Как выделить необъективные отзывы и заказные мнения

В первую очередь в таких сообщениях, как правило, указывается слишком мало конкретики. Впрочем, так можно сказать как о положительных, так и об отрицательных отзывах. Естественно, обращать внимание и на такие сообщения, как «Это лохотрон, слил 1000 долларов» или «Торгую успешно на протяжении 2 лет - всегда всё нормально», нужно, однако к анализу брокера они, как правило, имеют очень отдаленное отношение. Ну и, конечно, нужно понимать, что разные комментарии, оставленные на форумах, с большей долей вероятности являются не совсем объективными, если в них присутствуют эмоции в большом объёме, но никаких доказательств не представлено. То же самое относится к тем клиентам, которые не оставляют своих номеров торгового счёта - только в этом случае сотрудник компании сможет ответить на претензию.

На самом деле всё приходит с опытом, и достаточно прочитать несколько сотен сообщений для того, чтобы научиться выявлять среди них объективные и использовать уже их в качестве одного из определяющих факторов в процессе выбора форекс-брокера.