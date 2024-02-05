Продается клуб «Грибоедов»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице продается ночной клуб «Грибоедов», находящийся на ул. Воронежской. Владельцы помещения просят за него 112 млн. руб. Объявление о продаже размещено на популярной онлайн-площадке.

Площадь клуба составляет 548 кв. м. Туда входит ресторан, терраса и 4 веранды. Заведение находится в пешей доступности от ст. метро – потребуется всего лишь 5 минут ходьбы от «Лиговского проспекта».

Клуб был основан в 1996 году музыкантами группы «Два самолета». Раньше этом помещении располагалось бомбоубежище, но потом началась история заведения, которое за это время успело стать культовым. В клубе «Грибоедов» прошло множество концертов. Там выступали группы «Колибри», «Ленинград» и другие коллективы.



