Сотрудничество с «Газпромом» продолжается

Правительство Петербурга и компания «Газпром» активно взаимодействуют друг с другом. На днях состоялась встреча заместителя губернатора Сергея Дрегваля с зампредом «Газпрома» Виталием Маркеловым.

Стороны продолжают работу над Дорожной картой. Документ включает в себя более 60 наименований. Город и газовый гигант имеют множество совместных проектов. Это Лахта Центр 2 и 3, ОДЦ «Электростанции» и многое другое. Отдельного внимания заслуживает реконструкция подсветки Обводного моста. Помимо этого, определились с адресами для заправочных станций.

В общем, по данным «Питерец.ру», совместная работа идет полным ходом. «Газпром» – один из важнейших партнеров правительства Петербурга. От такого сотрудничества город только выиграет.