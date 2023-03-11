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Питерец.ру » Экономика » Сотрудничество с «Газпромом» продолжается

Сотрудничество с «Газпромом» продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Смольный и «Газпром» продолжает реализовывать совместные проекты

Правительство Петербурга и компания «Газпром» активно взаимодействуют друг с другом. На днях состоялась встреча заместителя губернатора Сергея Дрегваля с зампредом «Газпрома» Виталием Маркеловым.

Стороны продолжают работу над Дорожной картой. Документ включает в себя более 60 наименований. Город и газовый гигант имеют множество совместных проектов. Это Лахта Центр 2 и 3, ОДЦ «Электростанции» и многое другое. Отдельного внимания заслуживает реконструкция подсветки Обводного моста. Помимо этого, определились с адресами для заправочных станций.

В общем, по данным «Питерец.ру», совместная работа идет полным ходом. «Газпром» – один из важнейших партнеров правительства Петербурга. От такого сотрудничества город только выиграет.

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