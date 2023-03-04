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Питерец.ру » Экономика » Сколько собрали налогов?

Сколько собрали налогов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Какую общую сумму налогов заплатили жители Петербурга?

«Питерец.ру» отмечает, что жители Северной столицы заплатили в прошлом году 2,78 млн руб. налогов. Эти данные предоставили в Смольном. 2022 год вообще стал рекордным по объему доходов.

В бюджет города поступило 1,032 трлн руб. Это на 141% больше, чем в прошлый налоговый период. Если брать 4-летний отрезок, то доходы увеличились в 2 раза. Доля налоговых поступлений граждан составляла 46%. Еще 39% поступило от НДФЛ.

Нужно отметить, что эффективность работы налоговых служб повысилась после активного внедрения цифровых технологий. Это позволило увеличить темпы роста сборов. Так что актуальность новых технологий доказана на практике. Многие люди предпочитают оставаться в правовом поле, а не уходить «в тень». Это положительно сказывается на объеме поступлений.

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