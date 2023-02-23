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Питерец.ру » Экономика » Как перевезти машину в Калининград

Как перевезти машину в Калининград

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58
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Доставить автомобиль в Калининград можно морским способом

«Питерец.ру» отмечает, что ухудшение геополитической обстановки осложнило поездки в Калининградскую область. Например, перевозить легковую машину сухопутным путем больше не представляется возможным. Это связано с необходимостью пересекать границу с ЕС. Сейчас получать такую визу и страховку практически нереально.

Поэтому остается вариант с морскими перевозками. Отправить личное авто в Калининград можно из Петербурга. Машину перевезут в специальном контейнере на судне. За такую услугу придется заплатить перевозчику 100 тыс. руб.

Вариант, который доступен сейчас, предполагают морские перевозки из Ленобласти в порт под Калининградом. Такая доставка осуществляется на паромах и стоит 25 тыс. руб.

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