Как перевезти машину в Калининград

«Питерец.ру» отмечает, что ухудшение геополитической обстановки осложнило поездки в Калининградскую область. Например, перевозить легковую машину сухопутным путем больше не представляется возможным. Это связано с необходимостью пересекать границу с ЕС. Сейчас получать такую визу и страховку практически нереально.

Поэтому остается вариант с морскими перевозками. Отправить личное авто в Калининград можно из Петербурга. Машину перевезут в специальном контейнере на судне. За такую услугу придется заплатить перевозчику 100 тыс. руб.

Вариант, который доступен сейчас, предполагают морские перевозки из Ленобласти в порт под Калининградом. Такая доставка осуществляется на паромах и стоит 25 тыс. руб.