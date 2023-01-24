Как правильно выбрать качественное велокрепление на авто

Достаточно большое количество людей предпочитают активный отдых и любят спорт. По этой причине все большую популярность приобретают путешествия на авто вместе со своим велосипедом. Для этого будет необходимо иметь специальное велокрепление. Сейчас мы поговорим о том, как правильно выбрать подобный аксессуар.

Существует несколько основных способов перевозки велосипеда при помощи автомобиля:

Транспортировка на крыше авто. Данный вариант наиболее популярен среди обывателей. В данном случае, как правило, используется специальная крепежная система на крышу.

Велокрепление на фаркоп. Относится к числу наиболее удобных. Тут вам понадобится установить фаркоп. Если вы любитель частых путешествий с велосипедом, это будет наилучшее решение.

Транспортировка велосипеда на задней дверце автомобиля. Этот вариант будет самым бюджетным и экономным, но недостаточно удобным и практичным, тем более что подойдет не для каждого авто. Обычно таким методом пользуются владельцы внедорожников.

Теперь подробнее о каждом способе. Первый вариант, на крышу авто, в большинстве случаев рассчитан для одной единицы велосипеда. Подобное велокрепление предлагается по вполне доступным ценам. Приобрести его можно онлайн. Однако стоит учитывать, что у водителя будет ограничение в скоростном режиме – не больше 110 км в час. Главным преимуществом данного способа является простота установки. Подойдет практически любой багажник.

Второй способ – велокрепление на фаркоп. Тут все очень просто и удобно. Скорость езды от этого не зависит, высота тоже не имеет значения. При этом нет необходимости постоянно устанавливать велосипед на верх. Единственная особенность – расходы на сам фаркоп, если у вас такового нет. Хотя стоимость креплений более чем приемлемая.

Крепление велосипеда на крышку багажника отлично подходит для тех, кто перевозит только велотранспорт. Тут крайне важно понимать, подходит ли вариант для вашего авто. Обычно кроссоверы и внедорожники смогут справиться с такой задачей, ведь на крыше у них уже имеется специальный спойлер, хотя в некоторых случаях подойдет и простой седан.

Изначально нужно определить, какой вариант подходит именно вам и вашему транспортному средству. Учитывайте, насколько часто вы будете выезжать на велопрогулки, какое количество велосипедов нужно перевозить за один раз. Только в этом случае вы сможете подобрать аксессуар, который будет устраивать по всем параметрам.