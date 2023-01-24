Как правильно выбрать качественное велокрепление на авто

ента новостей

19:38
Депутат «Единой России» Александр Ходосок проверил ход капремонта 425-й школы
17:19
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для монтажа двух опор
16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
16:21
В Петербурге наградили росгвардейцев-инженеров, отличившихся в СВО и при обеспечении безопасности города
12:43
В Петербурге задержан мужчина, нанесший смертельный удар своей сестре в ходе конфликта
12:41
Снегопад после оттепели в Петербурге спровоцировал новый транспортный коллапс во вторник
11:21
Выставка «Киберреализм»
11:05
Российским НКО России предоставят киберзащиту
10:54
Выставка Елены Воскобоевой «Пустой Отель в Раю»
10:47
Выставка «Будущее будет аутсайдерским»
10:00
Выставка «13» от Академии бессмертных
09:45
Чем полезно ручное письмо
09:43
Банковские сервисы в Telegram могут нести угрозу для персональных данных и финансового сектора
09:43
Появились зимние грибы
09:42
Налаживаем связи с Африкой
08:36
«СКА-Арена». Тестовые матчи в самом большом в мире хоккейном комплексе запланированы на март
16:44
Вязаные свитера, шапки, носки и варежки: в Петербурге собирают теплые вещи для военнослужащих в рамках акции «Единой России» «Тепло для героя»
15:19
Адреса работы передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 23 по 31 января
15:10
В Кировске две нетрезвые девушки-подростки избили учительницу начальных классов
15:02
В Красносельском районе задержали насильника девочки-инвалида
15:01
В Ленобласти стартовала Всероссийская патриотическая акция «Невский десант»
14:58
Новая группа петербургских волонтеров выехала в Мариуполь в составе гуманитарного десанта МГЕР
14:57
Петербург прощается с журналистом Бэллой Курковой
14:56
В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон
14:55
Беглов не удостоил ветерана визитом, передав поздравление с 107-летием через Бельского
13:56
В Тихвине задержали двоих уличных грабителей
13:04
В Ленобласти задержан мужчина по подозрению в убийстве студента
12:42
Пенсионерк из Всеволожска потерял деньги поверив телефонному мошеннику
12:34
В Петербурге задержали телефонных мошенников
12:30
В Горбунках пенсионерка после разговора с мошенницей выкинула в окно 250 тысяч рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Аренда, торговля » Как правильно выбрать качественное велокрепление на авто

Как правильно выбрать качественное велокрепление на авто

0
35
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
a-tuning.ru
Сейчас велокрепления на авто представлены в широком ассортименте. Как выбрать хороший вариант.

Достаточно большое количество людей предпочитают активный отдых и любят спорт. По этой причине все большую популярность приобретают путешествия на авто вместе со своим велосипедом. Для этого будет необходимо иметь специальное велокрепление. Сейчас мы поговорим о том, как правильно выбрать подобный аксессуар.

Существует несколько основных способов перевозки велосипеда при помощи автомобиля:

  • Транспортировка на крыше авто. Данный вариант наиболее популярен среди обывателей. В данном случае, как правило, используется специальная крепежная система на крышу.
  • Велокрепление на фаркоп. Относится к числу наиболее удобных. Тут вам понадобится установить фаркоп. Если вы любитель частых путешествий с велосипедом, это будет наилучшее решение.
  • Транспортировка велосипеда на задней дверце автомобиля. Этот вариант будет самым бюджетным и экономным, но недостаточно удобным и практичным, тем более что подойдет не для каждого авто. Обычно таким методом пользуются владельцы внедорожников.

Теперь подробнее о каждом способе. Первый вариант, на крышу авто, в большинстве случаев рассчитан для одной единицы велосипеда. Подобное велокрепление предлагается по вполне доступным ценам. Приобрести его можно онлайн. Однако стоит учитывать, что у водителя будет ограничение в скоростном режиме – не больше 110 км в час. Главным преимуществом данного способа является простота установки. Подойдет практически любой багажник.

Второй способ – велокрепление на фаркоп. Тут все очень просто и удобно. Скорость езды от этого не зависит, высота тоже не имеет значения. При этом нет необходимости постоянно устанавливать велосипед на верх. Единственная особенность – расходы на сам фаркоп, если у вас такового нет. Хотя стоимость креплений более чем приемлемая.

Крепление велосипеда на крышку багажника отлично подходит для тех, кто перевозит только велотранспорт. Тут крайне важно понимать, подходит ли вариант для вашего авто. Обычно кроссоверы и внедорожники смогут справиться с такой задачей, ведь на крыше у них уже имеется специальный спойлер, хотя в некоторых случаях подойдет и простой седан.

Изначально нужно определить, какой вариант подходит именно вам и вашему транспортному средству. Учитывайте, насколько часто вы будете выезжать на велопрогулки, какое количество велосипедов нужно перевозить за один раз. Только в этом случае вы сможете подобрать аксессуар, который будет устраивать по всем параметрам.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-03-2016, 13:01
Правильный выбор велосипеда
24-03-2022, 18:56
Перевозка легковых машин автовозами: особенности
27-09-2017, 22:35
Продажа и оценка автомобиля
15-09-2021, 07:51
Какие авто наиболее популярны?
5-04-2016, 20:56
Для чего берут кредит
11-08-2015, 00:17
Как организовать доставку сотрудников?

Происшествия на дорогах

0
79
Вчера, 16:27
Полицейскими проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса в Ленобласти
0
196
23-01-2023, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
173
23-01-2023, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
0
177
22-01-2023, 20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
Наверх