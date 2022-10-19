Петербургские ювелиры просят не отменять упрощенную систему налогообложения

Петербургские ювелиры просят отложить принятие федерального закона, по которому предполагается переход на общую систему налогообложения (с НДС). Об этом на заседании оперативного штаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в городе, сообщила депутат Ирина Иванова.

Отметим, с 1 января 2023 года должен вступить в силу Федеральный закон № 47. По нему производители и продавцы ювелирных изделий не смогут применять упрощенную систему налогообложения и патент.

– В Петербурге таких предприятий около тысячи, половина из них – субъекты малого бизнеса. Ежегодно в бюджет они приносят более полумиллиарда рублей, и это не считая отчислений за своих работников. А всего в этой сфере трудятся больше 10 тысяч человек. Переход на общую систему налогообложения (с НДС) станет для большинства представителей малого ювелирного бизнеса неподъемным бременем. Ремесло они вряд ли оставят, но с большой вероятностью будут вынуждены уйти в тень, чтобы не обанкротиться, – сказала Ирина Иванова.

По словам депутата, петербургские ювелиры сделали экспертизу федерального закона в МГУ.

– Я попросила отложить принятие закона хотя бы на один год. Этого времени должно хватить, чтобы разобраться в его экономической целесообразности, – добавила она.