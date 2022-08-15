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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти стартовал сев озимых

В Ленобласти стартовал сев озимых

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
lenobl.ru
В хозяйствах Ленинградской области посеяно первые 243 га озимой пшеницы и 776 га рапса.

В хозяйствах области посеяно первые 243 га озимой пшеницы и 776 га рапса. Работы начали сельхозпредприятия «Касногвардейский», «Оредежский», «Гомонтово», «Октярьский».

Всего до наступления холодов планируется посеять  11 тыс. га зерновых культур и почти 3 тыс. га рапса. Озимый сев позволяет на следующий год получить ранний урожай и высвободить часть производственных мощностей при проведении весеннего сева и  основной уборочной кампании.

Зерно и рапс, выращенные в Ленинградской области, являются фуражными культурами, используются на корм сельскохозяйственным животным и позволяют региону занимать первое место в Росси по производству яиц, второе ― по молочной продуктивности, пятое по производству мяса и девятое ― по объемам молока.

Источник: Администрация Ленобласти
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