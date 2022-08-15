В Ленобласти стартовал сев озимых

В хозяйствах области посеяно первые 243 га озимой пшеницы и 776 га рапса. Работы начали сельхозпредприятия «Касногвардейский», «Оредежский», «Гомонтово», «Октярьский».

Всего до наступления холодов планируется посеять 11 тыс. га зерновых культур и почти 3 тыс. га рапса. Озимый сев позволяет на следующий год получить ранний урожай и высвободить часть производственных мощностей при проведении весеннего сева и основной уборочной кампании.

Зерно и рапс, выращенные в Ленинградской области, являются фуражными культурами, используются на корм сельскохозяйственным животным и позволяют региону занимать первое место в Росси по производству яиц, второе ― по молочной продуктивности, пятое по производству мяса и девятое ― по объемам молока.