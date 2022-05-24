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Питерец.ру » Экономика » Импортозамещение ускорили

Импортозамещение ускорили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Работа по импортозамещению в Петербурге активизировалась

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице достигли хороших результатов в сфере импортозамещения. При этом работу в данном направлении решили усилить. Особенно это касается импортозамещения в промышленности.

Например, на прошлой неделе ершили необходимые вопросы по расширению промзоны «Коломяги». Там разметят новые мощности компании «Радар-ММС», занимающейся производством электроники.

Еще были достигнуты серьезные результаты в области кораблестроения. Отдельных слов заслуживает разработка ледостойкой платформы «Северный полюс». Она не имеет аналогов в мире и можно работать без привлечения ледоколов. Эта платформа сможет круглый год исследовать северные широты.

Что касается экономики Петербурга в целом, то она стала крепче, а также улучшилась ее независимость. Например, в период с января по апрель текущего года в казну поступило 438 млрд руб. Это на 68% больше, чем в этот же период 2021 года.

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