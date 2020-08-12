Польза от импортозамещения

«Питерец.ру» сообщает, что политика импортозамещения, которую реализовывают власти Северной столицы, приводит к существенной экономии денежных средств. Например, в рамках транспортного комплекса города в Петербурге сэкономили 280,12 млн. руб.

Транспортный комитет Смольного предпочитал взаимодействовать с городскими производителями и организациями, которые предлагали товары и услуги в данной сфере. Кроме того, власти постоянно актуализировали каталог отечественной продукции.

Для обеспечения потребностей транспортного комплекса власти ориентировались именно на петербургские компании. Это позволило увеличить объем налоговых поступлений в казну, создать дополнительные рабочие места и улучшить потенциал города.