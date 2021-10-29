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Питерец.ру » Экономика » Треть подрядчиков уйдет с рынка

Треть подрядчиков уйдет с рынка

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Строительный рынок Петербурга могут покинуть около трети подрядчиков

На строительным рынке происходят изменения, обусловленные ужесточением требований. Это приводит к тому, что некоторые компании выходят из игры, поскольку не могут соответствовать необходимым критериям. В ближайшее время изменения коснутся подрядчиков, которые привлекаются при возведении жилых домов. В основном речь пойдет о соблюдении сроков выполнения работ.

Застройщики начали работой по другой схеме. Если раньше они могли брать деньги у будущих жильцов, то с 2019 года стали обязательными эскроу-счета. Компании стали вынуждены брать деньги у банков. В итоге повышение темпов строительство стало прямой заинтересованностью застройщиков, поскольку в этом случае кредит обойдется дешевле.

В таких условиях застройщики повышают требования к подрядчикам. Но, по мнению экспертов, большое число подрядных организаций из-за этого уйдет с рынка. По данным «Питерец.ру», число таких компаний может сократиться на треть.

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