Пришла жара – работай меньше?

«Питерец.ру» сообщает, что Роспотребнадзор дал рекомендации относительно сокращения рабочего дня. Это становится актуальным в жаркую погоду. Например, при температуре +28,5 градусов необходимо сокращать рабочий день на час, при 29 градусах – на 2 часа, при 30,5 градусов – на 4 часа. Однако эти рекомендации не относятся к сотрудникам на удаленке.

Что касается работы на открытом воздухе, то она не должна выполняться при температуре 32,5 градуса и выше. Если же от нахождения на улице отказаться не получается, то нужно ограничить время пребывания здесь интервалами в 15-20 минут. После чего необходим 10-минутный отдых в прохладном помещении.

Когда слышишь подобные рекомендации, просто диву даешься. Возникает невольный вопрос: «Господа, вы в какой стране живете?» Прям услышали работодатели и стали сокращать рабочий день из-за жары?! Это больше похоже на шутку для юмористического шоу, нежели на реальный совет. Мифология какая-то и фантастика! Разве что самые послушные и ответственные работники учтут температурный фактор. Наверняка, в их числе окажутся депутаты, чиновники и сами же представители Роспотребнадзора.