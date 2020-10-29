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Питерец.ру » Экономика » Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя

Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В петербургском аэропорту инспекторами Управления Россельхознадзора оформлен возврат в Якутию 819 шкурок соболя

В пограничном ветеринарном контрольном пункте "Грузовой терминал Пулково" инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приостановили движение груза невыделанных шкурок соболя, поступивших авиатранспортом из города Якутска. Партия предназначалась для одной из меховых компаний Санкт-Петербурга.

При проведении физического контроля инспекторы Управления обнаружили, что на шкурках отсутствуют бирки с клеймом и пломбы, содержащие информацию, которая должна быть сопоставлена с данными, указанными в ветеринарно-сопроводительных документах на груз.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства инспекторами ведомства принято решение о возврате 819 шкурок соболя в Республику Саха.

Источник: Россельхознадзор
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