Россельхознадзор вернул в Якутию 819 шкурок соболя

В пограничном ветеринарном контрольном пункте "Грузовой терминал Пулково" инспекторы Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям приостановили движение груза невыделанных шкурок соболя, поступивших авиатранспортом из города Якутска. Партия предназначалась для одной из меховых компаний Санкт-Петербурга.

При проведении физического контроля инспекторы Управления обнаружили, что на шкурках отсутствуют бирки с клеймом и пломбы, содержащие информацию, которая должна быть сопоставлена с данными, указанными в ветеринарно-сопроводительных документах на груз.

В связи с нарушением ветеринарного законодательства инспекторами ведомства принято решение о возврате 819 шкурок соболя в Республику Саха.