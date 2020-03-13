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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге появится завод комплексных пищевых добавок

В Петербурге появится завод комплексных пищевых добавок

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67
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В особой экономической зоне Петербурга появится завод комплексных пищевых добавок.

АО «НПО «ТЕХНОЛОГИИ» готово приступить к строительству завода комплексных пищевых добавок/ Реализацией функций генерального проектировщика и службы технического заказчика занимается ООО «Центр Согласований»: в начале марта компания получила разрешение на строительство объекта.

На участке площадью 1,96 Га на территории особой экономической зоны «Новоорловская» запланировано строительство научно-производственного комплекса по разработке и изготовлению комплексных пищевых добавок.  и технологий их внедрения на предприятиях пищевой промышленности. Площадь объекта – 6 090 кв.м. Планируемый ввод в эксплуатацию – III кв. 2021 года.

«В процессе проектирования мы принимали во внимание наукоемкую специфику предприятия, чтобы обеспечить эффективную работу производственного комплекса: удобство расположения и подъезда к складским и хозяйственным зданиям, оптимальное использование рабочих площадей, благоустройство территории. Мы видим высокий инновационный потенциал проекта и рады возможности поработать с уникальной территорией – особой экономической зоной «Санкт-Петербург», — комментирует генеральный директор ООО «Центр Согласований» Роман Курзенер.

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» была создана в 2006 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 №780 «О создании на территории г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-внедренческого типа». Сроду действия ОЭЗ – до 2054 г. В данный момент на территории 182,32 Га реализуют свою деятельность 55 резидента.

Справка о компании:

ООО «Центр Согласований» с 2005 года предоставляет спектр услуг по направлениям: служба технического заказчика, управление проектированием и градостроительный консалтинг.

Специалисты компании реализуют комплексное сопровождение инвестиционно-строительных объектов: от анализа градостроительной ситуации и выбора участка под реализацию проекта, последующего проектирования, разработки и согласования градостроительной и проектной документации, до ввода объекта в эксплуатацию и оформления прав собственности.

С момента создания компания успешно реализовал свыше 350 проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости.

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