Что будет с посуточной арендой?

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты высказались о развитии рынка посуточной аренды жилья. По словам специалистов, этот рынок просуществует в Петербурге еще 2-3 года. Согласно прогнозам, такие объекты будут вытеснены апарт-отелями. Там гораздо выше уровень сервиса и практически отсутствует риск обмана.

С другой стороны, арендодатели смогут прибегать к демпингу и сдавать комнаты и маленькие квартиры по заметно низкой цене. Это позволит привлекать небогатых клиентов. Однако точно спрогнозировать ситуацию невозможно. Возникает вопрос, как государство будет контролировать данный сегмент деятельности. Напоминаем, что в России введен законодательный запрет на размещение хостелов в жилых домах. Но эти ограничения не коснутся посуточной аренды.