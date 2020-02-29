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Питерец.ру » Экономика » Что будет с посуточной арендой?

Что будет с посуточной арендой?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Специалисты оценили перспективу рынка краткосрочной аренды жилья

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты высказались о развитии рынка посуточной аренды жилья. По словам специалистов, этот рынок просуществует в Петербурге еще 2-3 года. Согласно прогнозам, такие объекты будут вытеснены апарт-отелями. Там гораздо выше уровень сервиса и практически отсутствует риск обмана.

С другой стороны, арендодатели смогут прибегать к демпингу и сдавать комнаты и маленькие квартиры по заметно низкой цене. Это позволит привлекать небогатых клиентов. Однако точно спрогнозировать ситуацию невозможно. Возникает вопрос, как государство будет контролировать данный сегмент деятельности. Напоминаем, что в России введен законодательный запрет на размещение хостелов в жилых домах. Но эти ограничения не коснутся посуточной аренды.

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