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Питерец.ру » Статьи » Животные, ветеринария » Пресноводные аквариумные рыбки: ТОП-3

Пресноводные аквариумные рыбки: ТОП-3

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Аквариум стал неотъемлемым атрибутом многих помещений.

Аквариум стал неотъемлемым атрибутом многих помещений. Такие резервуары с рыбками можно встретить в кафе, ресторанах, торговых центрах и многих других местах. Наблюдая за обитателями подводного мира, можно расслабиться и отвлечься от тяготы серых будней.

Для наполнения аквариума хорошо подойдут пресноводные рыбки. Наиболее популярными из них считаются:

  • Гуппи;
  • Петушки;
  • Золотые рыбки.

Гуппи

Эти рыбки славятся своей выносливостью и неприхотливостью. Гуппи очень популярны среди любителей аквариумов. Самцы привлекают внимание своей яркой окраской. Самки же не столь привлекательны, но они крупнее.

Рыбки отличаются хорошей плодовитостью и идеально подходят для разведения в домашних условиях. Взрослые гуппи вырастают до 5 см в длину и живут до 5 лет. Они могут обитать вместе с другими неагрессивными рыбками. Чтобы гуппи вели себя активнее, рекомендуется использовать разнообразное питание.

Петушки

Эти рыбки популярны благодаря своей неприхотливости и красивому внешнему виду. У петушков яркий окрас, а также шикарные плавники и хвост. Особенно это характерно для самцов. Самки тоже весьма привлекательны.

Держать двух петушков мужского пола вместе нельзя. Иначе они устроят крутой боевик и будут драться до смерти. Поэтому лучше поместить в аквариум одного самца и несколько самок. Для петушка потребуется резервуар емкостью 10-15 литров. Еще нужно предусмотреть там несколько укрытий. Кормить таких рыбок нужно 1-2 раза в день. Ну а менять воду следует раз в 4 дня. 

Золотая рыбка

Такие рыбки встречаются не только в анекдотах и сказках Пушкина. Это частый обитатель аквариума. Такой вид рыбок входит в число самых распространенных. Для них характерна выносливость и простота в уходе.

Золотая рыбка выделяется своей красивой чешуей. Такие обитательницы аквариумов способны прожить до 30 лет. Размер этих рыбок может достигать 13 см и более. Они достаточно дружелюбны, но лучше уживаются с кардиналами. Если вы держите золотую рыбку, обязательно используйте качественные корма и регулярно меняйте воду. 

Другие рыбки

Есть немало других рыбок, которые могли бы поспорить за право включение в топ-3. Это карпы-коу, бедоции, неоны и другие представители подводного мира. Красивые пресноводные обитатели станут украшением вашего аквариума.

Заказать рыбок с доставкой в СПб можно на сайте https://cabomba.ru/catalog/all-for-freshwater-aquarium/aquarium-fishes/. Конкретный выбор зависит от ваших личных предпочтений.

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