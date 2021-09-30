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Питерец.ру » Статьи » Драгоценности, бижутерия » Кулоны из желтого золота, всегда популярны и в моде

Кулоны из желтого золота, всегда популярны и в моде

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Украшения из жёлтого золота, выполненные в виде кулона, остаются популярными в течение многих лет.

Украшения из жёлтого золота, выполненные в виде кулона, остаются популярными в течение многих лет. Их можно носить на цепочке или шнурке. Модницы носят кулоны на талии или шее. Длина цепочки под кулон может быть короткой и располагаться вплотную к шее или достаточно длинной для того, чтобы украшение находилось в районе декольте. Ювелиры постоянно создают новые виды кулонов и радуют поклонников жёлтого золота всё новыми новинками. Подвески для создания украшений можно приобрести в интернет-магазине Tanissa Hobby.

Самые распространённые формы кулонов

Крестики и ладанки с изображением святых имеют религиозное значение. Иногда крестики носят не крещённые люди просто, как декоративное украшение. Крестики бывают католические и православные.
Кежуал это модели кулонов, выполненные в форме животных или геометрических фигур. Подходят для повседневных нарядов и хорошо вписываются в любой гардероб. Исключение могут составлять только деловые образы, в которых такие кулоны будут не совсем уместны.
Кулоны с буквами или в виде букв. Чаще всего для изготовления кулона используется первая буква имени. Иногда выполняют кулоны с полным именем или словом. Такие украшения подчёркивают индивидуальность и стиль владельца.
Народные мотивы — это кулоны, которые оригинально подчёркивают культурные предпочтения. Зачастую в дизайн таких украшений добавляют камни, жемчуг, различные вставки и даже фрагменты ракушек. Кулоны с культурными значениями обычно несут на себе определённые этнические символы. Например, арабскую вязь или иероглифы.
Геометрические кулоны. Это универсальная форма украшений, которая будет идеально сочетаться с различными стилями. Кулоны такой формы выгодно подчёркивают индивидуальность и вкус владельца. Подойдут для деловых встреч, вечеринок и повседневной носки.
Кулоны правильной, классической формы овала или круга наиболее популярны среди людей, которые хотят подчеркнуть свой стиль и индивидуальность. Хорошо подходят к различным типам одежды и будут выгодно смотреться как на официальной встрече, так и на любой вечеринке.
Знаки зодиака. Украшения представляют собой золотую пластину с нанесённым изображением знака зодиака или выполненные в форме соответствующего символа. Считаются мощным оберегом от всех напастей. Его предпочитают носить люди, уверенные в себе. Прекрасно подходит для любого мероприятия или повседневного ношения.
Кулоны с россыпью камней или одним крупным камнем выбирают люди, которые хотят обозначить свой социальный статус. Украшения прекрасно дополняют образ на официальных мероприятиях и торжествах.
Чтобы изделие долго оставалось красивым и радовало владельца своей уникальностью и дизайном при выборе необходимо уделить внимание некоторым параметрам. Важно внимательно осмотреть крепление, прочность зажима и прочие мелкие детали, которые чаще всего приходят в негодность. При покупке нужно убедиться, что в крепление выбранного кулона легко проходит предназначенная для него цепочка.
Для того, чтобы цепочка хорошо удерживала кулон нужно брать украшение, которое весит в два раза меньше, чем сама цепь. Лучше всего регулярно относить кулон на осмотр к ювелиру. Профессионал может вовремя заметить повреждения и провести своевременный ремонт.

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