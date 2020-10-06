Пять лучших пород собак для детей

Перед добрым собачьим взглядом, задорно виляющим хвостом и любопытным мокрым носом зачастую просто невозможно устоять, особенно детям. Заметив четвероногого на улице, малыш обязательно укажет на него пальцем, восторженно крича: «Смотри, собака! Собака!». А наблюдая за весёлой игрой, резвящегося на прогулке пса ребёнок постарше может тут же решит, что ему тоже нужна собака. Не спешите отказывать своему чаду, испугавшись предстоящих трудностей и расходов. Есть несколько лучших пород собак для детей. А уход за хвостатым может многому научить вашего ребенка, столь необходимым в будущей взрослой жизни умениям как: способности заботиться о ком-то, общаться, сочувствовать, сотрудничать и брать на себя ответственность. Нет способа лучше развить эти навыки у детей, чем позволить ему ухаживать за четвероногим другом.

Убедитесь в твёрдости намерений вашего ребенка, доходчиво расскажите о предстоящих сложностях в содержании и дрессировке собаки, будьте готовы к тому, что даже после проведённых бесед чадо может охладеть к собаке после её появления в доме, и все заботы, связанные с животным, падут на ваши плечи.

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Какими качествами должна обладать ваша семейная собака

Теперь важно понять, что каждой собаке присущи характеристики, определяющие её породу. Некоторые породы склоны инстинктивным образом защищать детей, некоторые имеют неограниченное терпение столь важное качество для семей с маленькими детьми. Другие же обладают огромным количеством энергии и будут неутомимыми спутниками в долгих играх на свежем воздухе.

При выборе породы следует опираться на следующие факторы:

- Возраст ваших детей. Детям младшего возраста нужна порода, отличающаяся большим терпением и своей деликатностью, так как малыши могут не полностью понимать, как правильно взаимодействовать с собакой.

- Требования к уходу и упражнениям. Если у вас и у ваших домочадцев не слишком много свободного времени, ищите породу с минимальными требованиями по уходу.

- Условия проживания. Небольшая квартира в центре города будет отличным местом для собаки средних или маленьких размеров, владельцам же просторных загородных домов могут подойти и крупные активные породы.

Если вы слишком заняты, чтобы заботиться о собаке всю её оставшуюся жизнь, то принятие её в семью может быть несправедливым по отношению к собаке, вашим детям и вам самим.

Пять лучших пород собак для детей

Ниже приведены 5 лучших пород собак для детей и их характеристики, чтобы вы могли выбрать питомца, подходящего именно вашему чаду и образу жизни вашей семьи.

Бигль

Бигль — это игривая, беззаботная, умная собака, хоть и не слишком хорошо поддающаяся дрессировке. Её высота в холке составляет всего от 33 до 40 см. Но, несмотря на размер, бигли практически состоят из энергии и готовы к любым приключениям.

Они очень ориентированы на «стаю» и предпочитают почти всё время проводить со своими домочадцами. Это позволяет биглям быть идеальными компаньонами для активных детей. Конечно, это означает и то, что им требуется большое количество умственных и физических нагрузок. Бигли короткошёрстные и потому довольно просты в уходе. Но им необходимо периодически очищать уши из-за особенностей строения.

Лабрадор

Несмотря на свой большой размер, составляющий около 52 — 67 см в холке, лабрадор отлично подходит детям, благодаря своему примерному поведению и присущему породе дружелюбию. Эти до невозможности добродушные, миловидные и энергичные компаньоны любят практически всех — от маленьких детей и взрослых до других домашних животных.

Но для поддержания физического и психического здоровья собаки, ей необходим ежедневный выплеск энергии в виде долгой прогулки или тренировки. Их густой водонепроницаемой шерсти вполне хватает еженедельного расчесывания и чистки.

Бульдог

Хоть внешний вид этой породы и может показаться пугающим, на самом деле бульдоги являются очаровательными существами. Они известны своим спокойствием, лояльностью, дружелюбием по отношению к другим домашним животным и людям. Бульдогам также вполне комфортно с маленькими детьми, и они даже могут относиться к ним с некоторой нежностью. Из-за своей тенденции двигаться медленно, в более расслабленном темпе, и своей репутации не самой энергичной породы собак, эта порода идеально подходит для семей, любящих проводить время дома. Благодаря короткой шерсти и небольшому размеру они ещё и не требуют слишком сложного ухода и большого пространства.

Пудель

Пудель — еще одна умная и верная порода. Забавная натура делает их отличным вариантом для семей, которые хотят активного собачьего компаньона. Существует несколько видов пуделей: стандартных размеров (45-60 см в холке), малых (35-45 см), карликовых (28-35 см) и той пуделей (24-28 см). Все они разделяют врождённый интеллект породы и готовность учиться. Но той-пудель может быть слишком мал и хрупок для игр с детьми. Пудели обладают выделяющимся мягким приятным гипоаллергенным мехом, от чего порода становится ещё более привлекательной. Но при этом все разновидности требуют запланированных стрижек и серьезного ухода.

Золотистый ретривер

Ум, нежность, доброта, верность и чрезвычайная терпеливость делают золотистых ретриверов одной из лучших пород собак для детей. Золотистые ретриверы также очень способные к обучению, поэтому разучивание с ними каких-либо забавных трюков, не доставит вам и вашим детям никаких хлопот. Тем не менее, для того, чтобы золотой ретривер был счастлив, важно уделять ему должное внимание и ежедневно давать собаке физические нагрузки. Золотистому мягкому меху ретривера необходим регулярный груминг. Во избежание сваливания шерсти и поддержания её хорошего состояния следует вычёсывать пса не реже двух раз в неделю.

Помните, что каждая собака индивидуальна, поэтому нет гарантии, что она будет полностью соответствовать описанию породы и положительно относится к детям. Её реакция будет так же зависеть от темперамента и воспитания.

Итак, городским семьям с активными детьми подойдут бигли и карликовые пудели, жители же частных домов могут позволить себе и такие чудесные породы как лабрадор, золотистый ретривер и стандартный пудель, а любители размеренной жизни скорее предпочтут бульдогов с их спокойным нравом.