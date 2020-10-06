ента новостей

19:05
О традициях разных культур детям расскажут на «Северном балу»
19:01
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО отдали воинские почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Семенова
14:10
Спортсменка из Ленобласти взяла дубль на Первенстве России по ушу-таолу
11:51
Студенты-медики - профессиональная помощь врачам
11:46
В Петербурге представлен проект развития парка ЗВО «Патриот»
11:43
Как стать волонтером #МыВместе
10:19
В Петербурге задержаны грабители «Пятерочки», ранившие ножом покупателя
08:08
Алкоголь на работе
19:27
Коронавирус культуре не страшен: музеи переориентируются на внутренний туризм
11:53
В Петербурге жертвой аферистов стал производитель БАДов
11:48
В Петербурге фигурантам дела о незаконной миграции избрана мера пресечения
11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
11:29
На КАД перекроют две полосы движения
10:40
Кто готов сделать прививку от covid-19?
09:52
Где больше платят?
15:03
День гражданской обороны
00:36
Гол Понсе спас «Спартак» от поражения в матче с «Зенитом»
15:23
Боевые расчёты С400 «Триумф» Ленинградской армии ЗВО победили в конкурсе «Ключи от неба-2020»
15:22
На церемонии спуска на воду корабля «Георгий Курбатов» выступил Михаил Романов
09:41
Можно ли обойтись без карантина?
08:48
Сколько нужно на дороги?
23:40
СКА снова выиграл молодёжным составом, на этот раз – в Хабаровске
16:10
В кинозале Исторического парка проведут бесплатный киноурок для детей
15:34
Более 36 тысяч юношей будут призваны в ЗВО
15:15
В Ленобласти реконструируют участок Р-23 «Псков»
11:06
VIII Патриотический молодежный форум приглашает к участию
09:41
У Трампа коронавирус
09:16
В метро все как раньше
00:26
Баскетбольный «Зенит» обыграл в гостях «Эфес» усилиями Пангоса
23:40
Занятие с ДЮП МКОУ «Красноборская СОШ»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Животные, ветеринария » Пять лучших пород собак для детей

Пять лучших пород собак для детей

0
3
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Перед добрым собачьим взглядом, задорно виляющим хвостом и любопытным мокрым носом зачастую просто невозможно устоять, особенно детям

Перед добрым собачьим взглядом, задорно виляющим хвостом и любопытным мокрым носом зачастую просто невозможно устоять, особенно детям. Заметив четвероногого на улице, малыш обязательно укажет на него пальцем, восторженно крича: «Смотри, собака! Собака!». А наблюдая за весёлой игрой, резвящегося на прогулке пса ребёнок постарше может тут же решит, что ему тоже нужна собака. Не спешите отказывать своему чаду, испугавшись предстоящих трудностей и расходов. Есть несколько лучших пород собак для детей. А уход за хвостатым может многому научить вашего ребенка, столь необходимым в будущей взрослой жизни умениям как: способности заботиться о ком-то, общаться, сочувствовать, сотрудничать и брать на себя ответственность. Нет способа лучше развить эти навыки у детей, чем позволить ему ухаживать за четвероногим другом.

Убедитесь в твёрдости намерений вашего ребенка, доходчиво расскажите о предстоящих сложностях в содержании и дрессировке собаки, будьте готовы к тому, что даже после проведённых бесед чадо может охладеть к собаке после её появления в доме, и все заботы, связанные с животным, падут на ваши плечи.

Кстати, выбрать себе породу собаки с фото и названиями можно на сайте https://doge.ru Doge.ru - это онлайн-сервис, который содержит полный каталог всех пород от А до Я с подробным описанием, фото и видео собак, содержит всю информацию о питании, вязке и дрессировке собак. Сайт создан для того, чтобы узнать подробные сведения об интересующей породе или подобрать себе питомца.

Какими качествами должна обладать ваша семейная собака

Теперь важно понять, что каждой собаке присущи характеристики, определяющие её породу. Некоторые породы склоны инстинктивным образом защищать детей, некоторые имеют неограниченное терпение столь важное качество для семей с маленькими детьми. Другие же обладают огромным количеством энергии и будут неутомимыми спутниками в долгих играх на свежем воздухе.

При выборе породы следует опираться на следующие факторы:

- Возраст ваших детей. Детям младшего возраста нужна порода, отличающаяся большим терпением и своей деликатностью, так как малыши могут не полностью понимать, как правильно взаимодействовать с собакой.
- Требования к уходу и упражнениям. Если у вас и у ваших домочадцев не слишком много свободного времени, ищите породу с минимальными требованиями по уходу.
- Условия проживания. Небольшая квартира в центре города будет отличным местом для собаки средних или маленьких размеров, владельцам же просторных загородных домов могут подойти и крупные активные породы.

Если вы слишком заняты, чтобы заботиться о собаке всю её оставшуюся жизнь, то принятие её в семью может быть несправедливым по отношению к собаке, вашим детям и вам самим.

Пять лучших пород собак для детей

Ниже приведены 5 лучших пород собак для детей и их характеристики, чтобы вы могли выбрать питомца, подходящего именно вашему чаду и образу жизни вашей семьи.

Бигль

Бигль — это игривая, беззаботная, умная собака, хоть и не слишком хорошо поддающаяся дрессировке. Её высота в холке составляет всего от 33 до 40 см. Но, несмотря на размер, бигли практически состоят из энергии и готовы к любым приключениям.

Они очень ориентированы на «стаю» и предпочитают почти всё время проводить со своими домочадцами. Это позволяет биглям быть идеальными компаньонами для активных детей. Конечно, это означает и то, что им требуется большое количество умственных и физических нагрузок. Бигли короткошёрстные и потому довольно просты в уходе. Но им необходимо периодически очищать уши из-за особенностей строения.

Лабрадор

Несмотря на свой большой размер, составляющий около 52 — 67 см в холке, лабрадор отлично подходит детям, благодаря своему примерному поведению и присущему породе дружелюбию. Эти до невозможности добродушные, миловидные и энергичные компаньоны любят практически всех — от маленьких детей и взрослых до других домашних животных.

Но для поддержания физического и психического здоровья собаки, ей необходим ежедневный выплеск энергии в виде долгой прогулки или тренировки. Их густой водонепроницаемой шерсти вполне хватает еженедельного расчесывания и чистки.

Бульдог

Хоть внешний вид этой породы и может показаться пугающим, на самом деле бульдоги являются очаровательными существами. Они известны своим спокойствием, лояльностью, дружелюбием по отношению к другим домашним животным и людям. Бульдогам также вполне комфортно с маленькими детьми, и они даже могут относиться к ним с некоторой нежностью. Из-за своей тенденции двигаться медленно, в более расслабленном темпе, и своей репутации не самой энергичной породы собак, эта порода идеально подходит для семей, любящих проводить время дома. Благодаря короткой шерсти и небольшому размеру они ещё и не требуют слишком сложного ухода и большого пространства.

Пудель

Пудель — еще одна умная и верная порода. Забавная натура делает их отличным вариантом для семей, которые хотят активного собачьего компаньона. Существует несколько видов пуделей: стандартных размеров (45-60 см в холке), малых (35-45 см), карликовых (28-35 см) и той пуделей (24-28 см). Все они разделяют врождённый интеллект породы и готовность учиться. Но той-пудель может быть слишком мал и хрупок для игр с детьми. Пудели обладают выделяющимся мягким приятным гипоаллергенным мехом, от чего порода становится ещё более привлекательной. Но при этом все разновидности требуют запланированных стрижек и серьезного ухода.

Золотистый ретривер

Ум, нежность, доброта, верность и чрезвычайная терпеливость делают золотистых ретриверов одной из лучших пород собак для детей. Золотистые ретриверы также очень способные к обучению, поэтому разучивание с ними каких-либо забавных трюков, не доставит вам и вашим детям никаких хлопот. Тем не менее, для того, чтобы золотой ретривер был счастлив, важно уделять ему должное внимание и ежедневно давать собаке физические нагрузки. Золотистому мягкому меху ретривера необходим регулярный груминг. Во избежание сваливания шерсти и поддержания её хорошего состояния следует вычёсывать пса не реже двух раз в неделю.

Помните, что каждая собака индивидуальна, поэтому нет гарантии, что она будет полностью соответствовать описанию породы и положительно относится к детям. Её реакция будет так же зависеть от темперамента и воспитания.
Итак, городским семьям с активными детьми подойдут бигли и карликовые пудели, жители же частных домов могут позволить себе и такие чудесные породы как лабрадор, золотистый ретривер и стандартный пудель, а любители размеренной жизни скорее предпочтут бульдогов с их спокойным нравом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-05-2018, 13:11
В Петербурге собака покусала девятимесячного ребенка
8-09-2015, 23:08
Как ухаживать за собакой
6-09-2020, 21:09
Как выбрать породу собаки?
19-05-2016, 18:32
Овчарка покусала детей
27-02-2017, 22:15
ЭТАЖИ зазывают посетить экспозицию японских собак
25-08-2020, 08:13
Лучшие собаки-спасатели

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
110
Вчера, 11:39
В Ленобласти водитель иномарки погиб при лобовом столкновении
0
291
28-09-2020, 13:28
Смертельное ДТП в Ленобласти
0
323
24-09-2020, 11:27
В Ленобласти на обочине дороги нащли труп после ДТП
0
437
20-09-2020, 12:04
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
Наверх