Лучшие собаки-спасатели

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты назвали пятерку лучших собак-спасателей. В этот список вошли бордер-колли, лобрадор, золотистый ретривер, бельгийская и немецкая овчарка.

Каждая из пород имеет свои особенности. Лобрадоры быстро обучаются командам и охотно работают с людьми. Золотистые ретриверы тоже являются отличными спасителями. К тому же эти собаки становятся хорошими друзьями и очень любят детей. Бордер-колли хороши при поисковых работах.

Бельгийская овчарка выделяется своей адаптацией к условиям работы. Немецкая овчарка обладает исключительным обонянием, что позволяет таким собакам находить человека под завалами. Представители этой породы нередко используются для работы в МЧС или полиции.