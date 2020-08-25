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Питерец.ру » Общество » Лучшие собаки-спасатели

Лучшие собаки-спасатели

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалисты назвали пятерку лучших спасателей среди пород собак

«Питерец.ру» сообщает, что эксперты назвали пятерку лучших собак-спасателей. В этот список вошли бордер-колли, лобрадор, золотистый ретривер, бельгийская и немецкая овчарка.

Каждая из пород имеет свои особенности. Лобрадоры быстро обучаются командам и охотно работают с людьми. Золотистые ретриверы тоже являются отличными спасителями. К тому же эти собаки становятся хорошими друзьями и очень любят детей. Бордер-колли хороши при поисковых работах.

Бельгийская овчарка выделяется своей адаптацией к условиям работы. Немецкая овчарка обладает исключительным обонянием, что позволяет таким собакам находить человека под завалами. Представители этой породы нередко используются для работы в МЧС или полиции.

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