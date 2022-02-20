YUNMAI – умные устройства для вашего здоровья и красоты

Молодая компания YUNMAI появилась всего несколько лет назад, но уже имеет целую армию поклонников. Ее отличие от аналогичных фирм – предложение нового формата и стиля жизни. Гаджеты Xiaomi YUNMAI не просто часть быта. Это средство сделать жизнь лучше. Они помогают в достижении наших целей и позволяют стать более сильными и здоровыми.

Главные принципы компании:

персонификация;

инновационность;

здоровье;

доступность;

надежность;

простота.

На них разработчик опирался, создавая свою продукцию.

Сайт интернет-магазина YUNMAI

Вся продукция компании YUNMAI представлена на сайте yunmai.ua. Он красочно оформлен и интуитивно прост.

На главной странице сразу обращают на себя внимание лучшие предложения. Под ними расположены новые интересные статьи из блога. Кликнув по картинкам, можно прочитать о том, как правильно сбросить вес после праздников, как поддержать здоровье, какой спортивный подарок будет самым желанным на ближайший праздник, и узнать многое другое.

Также здесь представлены самые популярные товары и дана краткая информация об умных девайсах YUNMAI.

Вверху страницы находится строчка с переходом в каталог и приложение. В разделе «Покупателю» клиенты могут узнать о:

доставке;

оплате;

обмене и возврате;

последних новостях.

Для быстрого поиска товаров надо просто нажать на соответствующий значок. Все выбранные товары помещаются в корзину.

Ассортимент интернет-магазина YUNMAI

Вся умная техника, представленная на сайте, объединена в три категории:

смарт-весы;

массажеры;

аксессуары.

В первой категории находятся устройства, которые не просто позволяют узнать свой вес. Они имеют ряд других функций, которые полезны для людей, следящих за своим здоровьем. Весы определяют массу:

мышц;

костей;

воды;

белка;

висцерального жира и т. д.

На основе анализа этих показателей устройство определяет биологический возраст человека и его общее состояние.

Смарт-весы YUNMAI имеют ряд преимуществ:

возможность расчета индекса массы тела;

синхронизация с телефоном;

автоматическое определение пользователя;

высокая надежность и точность.

Массажеры представляют собой вращающиеся конструкции с мощным двигателем. Они позволяют провести полноценный массаж. С их помощью можно детально проработать каждую мышцу тела. Устройства имеют 5 режимов с регулируемой амплитудой и частотой вибрации. Они имитируют работу профессиональных массажистов, приводя мышцы в расслабленное состояние.

Помимо этих девайсов, в магазине можно приобрести различные аксессуары для занятий спортом:

коврики для йоги;

портативную стойку для отжиманий;

скакалку, подсчитывающую количество прыжков;

тренажер для разминки запястья и снятия стресса.

Вся продукция имеет оригинальное исполнение и высокое качество. С этими приспособлениями занятия спортом будут проходить с максимальной эффективностью.

Как купить

Для оплаты выбранного устройства или аксессуара можно воспользоваться:

наличными;

безналом;

банковской картой;

наложенным платежом.

Также предусмотрена рассрочка (оплата по частям).

Доставка по Украине производится через Новую Почту. Жители Киева могут забрать покупку в магазине «Шо» или заказать бесплатную курьерскую доставку в дневное время прямо до подъезда.

Для упрощения оформления предусмотрена регистрация на сайте.