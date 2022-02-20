YUNMAI – умные устройства для вашего здоровья и красоты

Молодая компания YUNMAI появилась всего несколько лет назад, но уже имеет целую армию поклонников. Ее отличие от аналогичных фирм – предложение нового формата и стиля жизни. Гаджеты Xiaomi YUNMAI не просто часть быта. Это средство сделать жизнь лучше. Они помогают в достижении наших целей и позволяют стать более сильными и здоровыми.
Главные принципы компании:
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персонификация;
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инновационность;
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здоровье;
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доступность;
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надежность;
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простота.
На них разработчик опирался, создавая свою продукцию.
Сайт интернет-магазина YUNMAI
Вся продукция компании YUNMAI представлена на сайте yunmai.ua. Он красочно оформлен и интуитивно прост.
На главной странице сразу обращают на себя внимание лучшие предложения. Под ними расположены новые интересные статьи из блога. Кликнув по картинкам, можно прочитать о том, как правильно сбросить вес после праздников, как поддержать здоровье, какой спортивный подарок будет самым желанным на ближайший праздник, и узнать многое другое.
Также здесь представлены самые популярные товары и дана краткая информация об умных девайсах YUNMAI.
Вверху страницы находится строчка с переходом в каталог и приложение. В разделе «Покупателю» клиенты могут узнать о:
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доставке;
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оплате;
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обмене и возврате;
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последних новостях.
Для быстрого поиска товаров надо просто нажать на соответствующий значок. Все выбранные товары помещаются в корзину.
Ассортимент интернет-магазина YUNMAI
Вся умная техника, представленная на сайте, объединена в три категории:
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смарт-весы;
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массажеры;
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аксессуары.
В первой категории находятся устройства, которые не просто позволяют узнать свой вес. Они имеют ряд других функций, которые полезны для людей, следящих за своим здоровьем. Весы определяют массу:
-
мышц;
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костей;
-
воды;
-
белка;
-
висцерального жира и т. д.
На основе анализа этих показателей устройство определяет биологический возраст человека и его общее состояние.
Смарт-весы YUNMAI имеют ряд преимуществ:
-
возможность расчета индекса массы тела;
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синхронизация с телефоном;
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автоматическое определение пользователя;
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высокая надежность и точность.
Массажеры представляют собой вращающиеся конструкции с мощным двигателем. Они позволяют провести полноценный массаж. С их помощью можно детально проработать каждую мышцу тела. Устройства имеют 5 режимов с регулируемой амплитудой и частотой вибрации. Они имитируют работу профессиональных массажистов, приводя мышцы в расслабленное состояние.
Помимо этих девайсов, в магазине можно приобрести различные аксессуары для занятий спортом:
-
коврики для йоги;
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портативную стойку для отжиманий;
-
скакалку, подсчитывающую количество прыжков;
-
тренажер для разминки запястья и снятия стресса.
Вся продукция имеет оригинальное исполнение и высокое качество. С этими приспособлениями занятия спортом будут проходить с максимальной эффективностью.
Как купить
Для оплаты выбранного устройства или аксессуара можно воспользоваться:
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наличными;
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безналом;
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банковской картой;
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наложенным платежом.
Также предусмотрена рассрочка (оплата по частям).
Доставка по Украине производится через Новую Почту. Жители Киева могут забрать покупку в магазине «Шо» или заказать бесплатную курьерскую доставку в дневное время прямо до подъезда.
Для упрощения оформления предусмотрена регистрация на сайте.