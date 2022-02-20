ента новостей

08:48
«Единая Россия» обновляется
08:45
Они экономят на упаковке
08:43
Расходов стало больше
22:00
Чудом можно назвать попадание хоккейной сборной в финал Олимпиады
09:52
Что с сертификатами по антителам
09:10
Вводят цифровой рубль
08:40
Ждем шестую волну
01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Товары » YUNMAI – умные устройства для вашего здоровья и красоты

YUNMAI – умные устройства для вашего здоровья и красоты

0
10
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
yunmai.ua
Молодая компания YUNMAI появилась всего несколько лет назад, но уже имеет целую армию поклонников

Молодая компания YUNMAI появилась всего несколько лет назад, но уже имеет целую армию поклонников. Ее отличие от аналогичных фирм – предложение нового формата и стиля жизни. Гаджеты Xiaomi YUNMAI не просто часть быта. Это средство сделать жизнь лучше. Они помогают в достижении наших целей и позволяют стать более сильными и здоровыми.

Главные принципы компании:

  • персонификация;

  • инновационность;

  • здоровье;

  • доступность;

  • надежность;

  • простота.

На них разработчик опирался, создавая свою продукцию.

Сайт интернет-магазина YUNMAI

Вся продукция компании YUNMAI представлена на сайте yunmai.ua. Он красочно оформлен и интуитивно прост.

На главной странице сразу обращают на себя внимание лучшие предложения. Под ними расположены новые интересные статьи из блога. Кликнув по картинкам, можно прочитать о том, как правильно сбросить вес после праздников, как поддержать здоровье, какой спортивный подарок будет самым желанным на ближайший праздник, и узнать многое другое.

Также здесь представлены самые популярные товары и дана краткая информация об умных девайсах YUNMAI.

Вверху страницы находится строчка с переходом в каталог и приложение. В разделе «Покупателю» клиенты могут узнать о:

  • доставке;

  • оплате;

  • обмене и возврате;

  • последних новостях.

Для быстрого поиска товаров надо просто нажать на соответствующий значок. Все выбранные товары помещаются в корзину.

Ассортимент интернет-магазина YUNMAI

Вся умная техника, представленная на сайте, объединена в три категории:

  • смарт-весы;

  • массажеры;

  • аксессуары.

В первой категории находятся устройства, которые не просто позволяют узнать свой вес. Они имеют ряд других функций, которые полезны для людей, следящих за своим здоровьем. Весы определяют массу:

  • мышц;

  • костей;

  • воды;

  • белка;

  • висцерального жира и т. д.

На основе анализа этих показателей устройство определяет биологический возраст человека и его общее состояние.

Смарт-весы YUNMAI имеют ряд преимуществ:

  • возможность расчета индекса массы тела;

  • синхронизация с телефоном;

  • автоматическое определение пользователя;

  • высокая надежность и точность.

Массажеры представляют собой вращающиеся конструкции с мощным двигателем. Они позволяют провести полноценный массаж. С их помощью можно детально проработать каждую мышцу тела. Устройства имеют 5 режимов с регулируемой амплитудой и частотой вибрации. Они имитируют работу профессиональных массажистов, приводя мышцы в расслабленное состояние.

Помимо этих девайсов, в магазине можно приобрести различные аксессуары для занятий спортом:

  • коврики для йоги;

  • портативную стойку для отжиманий;

  • скакалку, подсчитывающую количество прыжков;

  • тренажер для разминки запястья и снятия стресса.

Вся продукция имеет оригинальное исполнение и высокое качество. С этими приспособлениями занятия спортом будут проходить с максимальной эффективностью.

Как купить

Для оплаты выбранного устройства или аксессуара можно воспользоваться:

  • наличными;

  • безналом;

  • банковской картой;

  • наложенным платежом.

Также предусмотрена рассрочка (оплата по частям).

Доставка по Украине производится через Новую Почту. Жители Киева могут забрать покупку в магазине «Шо» или заказать бесплатную курьерскую доставку в дневное время прямо до подъезда.

Для упрощения оформления предусмотрена регистрация на сайте.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-04-2017, 11:19
В Петербурге открылся официальный магазин Xiaomi
28-01-2021, 11:30
Особенности и виды сувенирной продукции
1-12-2013, 13:11
Китай выпустит «умные часы» к 2014 году
18-08-2014, 11:10
Для вашего здоровья и красоты: большой ассортимент компрессионного трикотажа предлагает «Ладомед»
5-12-2019, 16:27
Аналитики компании «Ситилинк» считают успешной акцию «Черная пятница»
21-01-2020, 14:27
«РадиоЭлемент» – компания, где продают качественные радиодетали

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
466
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
563
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
545
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
1 009
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх