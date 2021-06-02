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Студия красоты и здоровья Елены Тиуновой

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Забота о своем теле – верный способ обрести уверенность в себе, улучшить самочувствие и восстановить душевное равновесие.

Современные мужчины уделяют много внимания своему внешнему виду и здоровью. Расслабляющий массаж, уход за ногтями и телом, СПА-процедуры уже давно пользуются у представителей мужского пола популярностью, причем не меньшей, чем у женщин. Снять напряжение после трудовых будней, привести в порядок нервную систему и поднять настроение позволит посещение домашней студии Елены Тиуновой. Дипломированный специалист: косметолог, массажист, специалист ногтевого сервиса, тренер-инструктор по депиляции и ваш личный консультант имеющий большой практический опыт, лично оказывает услуги, демонстрируя индивидуальный подход к каждому гостю.

Студия Maximum – уникальное предложение для мужчин!

Поход в салон красоты, где можно стать объектом всеобщего внимания или столкнуться со знакомыми, не всегда приветствуется мужчинами. Гораздо комфортнее представители сильного пола чувствуют себя в комфортной обстановке закрытой от посторонних глаз. Пребывая наедине с квалифицированным мастером студии Maximum, можно полноценно расслабиться и получить качественные услуги.

Студия находится по адресу: г. Москва, м. Нахимовский пр-т. и работает без выходных. Предварительно Елена Тиунова проводит собеседование по телефону с каждым клиентом, что позволяет четко определить потребности и предложить комплекс процедур, направленных на восстановление жизненной энергии и внешней привлекательности.

Услуги

Забота о своем теле – верный способ обрести уверенность в себе, улучшить самочувствие и восстановить душевное равновесие. Если вы почувствовали усталость, хотите придать рукам эстетичный вид, избавиться от лишней растительности на груди, спине и прочих зонах, не упустите возможность записаться к опытному мастеру, профессионалу своего дела, выполняющему все манипуляции с помощью первоклассных косметических средств и стерильных инструментов.

В домашней студии Maximum гостям предложены различные виды услуг:

  • коррекция и уход за телом;
  • массаж;
  • ногтевой сервис;
  • косметологические процедуры;
  • разные способы удаления волос.

Запишитесь на процедуры, предложенные на сайте уже сегодня! Позвольте себе окунуться в атмосферу релакса и приятных ощущений, хорошо отдохнуть после тяжелых рабочих будней. Отличное самочувствие после посещения студии гарантировано!

Обратите внимание! Услуги интимного характера не оказываются.

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